Йдеться про Ботанічну набережну в історичному центрі міста

В Ужгороді на громадських слуханнях обговорили детальний план території, обмеженої вулицями Августина Волошина, Івана Ольбрахта, Академіка Шпеника, Ботанічною набережною та площею Євгена Фенцика. Проєктом передбачено будівництво нової берегозахисної дамби, верхня частина якої сформує прогулянкову терасу з озелененням, лавками та освітленням.

Йдеться про Ботанічну набережну в історичному центрі Ужгорода, розташовану між двома мостами. На ній розміщена частина Замкової гори з історичною забудовою, пам’ятками архітектури та ботанічним садом УжНУ.

Проєкт розробили для території, площею близько 10 га та периметром в 1,7 км

Автори ДПТ переконують, що Ботанічна набережна наразі не облаштована, хоча має потенціал для створення пішохідно-рекреаційного простору.

«Попри свою центральність, територія ізольована від активного міського життя: тут переважає малоповерхова приватна забудова, район не має інтенсивного транспортного руху й у вечірній час фактично порожніє. Це створює особливу атмосферу спокою й камерності, але водночас свідчить про потенціал для якісного оновлення та активізації простору», – йдеться у містобудівній документації.

Нова пішохідна алея з МАФами і сакурами

Архітектор Євгеній Приходько, зазначає, що основна концепція проєкту полягає в переосмисленні набережної як активної пішохідної осі.

«Її розвиток передбачає створення безперервного пішохідного маршруту вздовж річки з видовими майданчиками, терасами, зонами відпочинку, інтегрованим озелененням, сучасним освітленням і мікропросторами для культурних подій, ярмарків та фестивалів», – зауважує автор детального плану.

Детальний план території розроблений архітектором Євгенієм Приходьком (натисніть для збільшення)

Проєктом передбачено створення нової Ботанічної набережної — цілісного пішохідно-рекреаційного простору вздовж річки Уж. Пішохідну алею, яка поєднає ботанічний сад, дитячу залізницю, університетські корпуси та нижню частину Замкової гори, планують вимостити натуральним каменем та клінкерною плиткою, облаштувати лавками, ліхтарями і малими архітектурними формами. Для озеленення алеї пропонують висадити символічні для Ужгорода сакури, а також липи, ясени, клени та каштани.

Дамба

Пішохідну алею має сформувати гребінь дамби, яку планують збудувати на Ботанічній набережній. У вівторок, 20 січня, учасник громадських слухань, військовослужбовець Олексій Любецький розповів, що висота валу може скласти 6-7 метрів.

«Нижня частина дамби, що безпосередньо контактує з водою, виконується із залізобетонних та кам’яних елементів із габіонним заповненням, які забезпечують захист від розмиву потоком і водної ерозії. Верхня частина формує впорядковану прогулянкову терасу з озелененням, лавками, освітленням та пішохідною алеєю, яка інтегрується у загальний простір Ботанічної набережної», – зазначено в ДПТ.

Детальний план території, обмеженої вулицями Августина Волошина, Івана Ольбрахта, Академіка Шпеника, Ботанічною набережною та площею Євгена Фенцика розглянули на громадських слуханнях 11 грудня 2025 року. Документ ще мають затвердити на сесії Ужгородської міської ради.