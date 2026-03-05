Ка-27 призначений для виявлення, супроводу та знищення підводних човнів

Військово-морські сили ЗСУ у четвер, 5 березня, знищили російський корабельний протичовновий вертоліт Ка-27 над акваторією Чорного моря. Про це повідомили у ВМС України.

Зазначається, що ворожий гелікоптер ліквідували силами та засобами українських військових.

Ка-27 – це корабельний протичовновий вертоліт, призначений для виявлення, супроводу та знищення підводних човнів. Він може працювати на відстані до 200 км від корабля базування та виконувати завдання як удень, так і вночі за різних погодних умов. Вертоліт здатний виявляти підводні човни на глибині до 500 м і діяти як самостійно, так і у складі групи разом із кораблями. Він може базуватися як на берегових аеродромах, так і на борту кораблів.

Гелікоптер оснащений двома двигунами ТВЗ-117ВК. Максимальна злітна маса становить близько 12 т. Його максимальна швидкість сягає 270 км/год, а дальність польоту – до 900 км.

Нагадаємо, у ніч на 4 березня у Ростовській області сили протиповітряної оборони Росії збили власний військовий вертоліт Мі-8. Унаслідок інциденту загинули троє членів екіпажу.