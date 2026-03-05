Коригування тарифів спричинене різким зростанням цін на пальне

Автомобільні перевізники, які обслуговують міські автобусні маршрути у Львові, звернулися до міської ради з проханням переглянути тарифи на проїзд у громадському транспорті. Про це 5 березня повідомила пресслужба ЛМР. Нові тарифи обговорять уже в пʼятницю, 6 березня, на засіданні виконавчого комітету.

Зазначається, що із заявою про підвищення вартості проїзду до міської ради звернулися ПАТ «Львівське АТП-14630», ТзОВ «Міра і К», ТзОВ «Фіакр-Львів» і ТзОВ «Успіх БМ», які входять до складу концерну «Екопастранс». Своє прохання вони обґрунтовують різким зростанням цін на дизельне пальне.

«Якщо під час затвердження чинного тарифу літр дизпалива коштував 44 грн, то зараз його ціна зросла до 70 грн і продовжує зростати. У структурі тарифу частка пального вже перевищує 70%», – йдеться у спільному листі перевізників.

За розрахунками автопідприємств, середній економічно обґрунтований тариф на міських маршрутах у січні 2026 року становив 16,26 грн. Водночас з початку року зросли витрати на оплату праці: середня заробітна плата не перевищує 22 тис. грн. За словами перевізників, чинний тариф не покриває повною мірою витрати на пальне, зарплати, запчастини та інші обов’язкові видатки, пов’язані з перевезеннями.

У зверненні перевізники наголошують, що за нинішніх умов подальша робота підприємств є фінансово складною та просять місто розглянути питання коригування тарифу. В міській раді повідомили, що звернення обговорять уже в пʼятницю, 6 березня, на засіданні виконавчого комітету.

Нагадаємо, востаннє тарифи на проїзд у громадському транспорті Львова переглядали 1 червня 2025 року. Тоді перевізники вимагали підвищити вартість разового квитка до 32 грн. Однак мерія погодила тарифи на рівні 25 грн за паперовий квиток, 20 грн за квиток, придбаний карткою і 17 грн за електронний квиток «ЛеоКарт» чи придбаний у додатку.