5 березня в Україну повернулись 200 українських захисників

Під час обміну полонених у четвер, 5 березня, в Україну повернулись 11 мешканців Львівщини. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

«За тією інформацією, яку маю на цю годину, з ворожого полону вдалося визволити ще десятьох жителів нашої області. Все, що можна буде, повідомлю згодом», – повідомив Максим Козицький.

Серед них – Василь Буляк із села Канафости Самбірського району. Він пішов на війну на початку повномасштабного вторгнення. Перебував у полоні з весни 2022 року.

Василь Буляк

Щодо інших десятьох наразі інформації немає.

Нагадаємо, під час обміну полоненими в Україну повернулись 200 оборонців. Серед них – захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини та Запоріжжя.