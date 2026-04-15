Через відсутність одного із адвокатів В’ячеслав Зінченко закликав суд вчергове перенести судове слухання

У середу, 15 квітня, у Шевченківському районному суді Львова відбулось чергове судове засідання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Під час судового засідання мали допитати обвинуваченого у вбивстві В’ячеслава Зінченка. Він закликав суд вчергове перенести слухання та відмовився давати покази.

На судовому засіданні адвокат підозрюваного Ігор Сулима долучився через відеозв’язок, проте інший захисник Володимир Вороняк подав чергове клопотання про відкладення судового розгляду справи за станом здоров’я. Попри клопотання обвинуваченого та його адвоката Ігоря Сулими, суд ухвалив рішення продовжити засідання, оскільки один із захисників все ж таки був присутнім через відеозв’язок. Натомість В’ячеслав Зінченко відмовився давати свідчення.

На сьогоднішньому судовому засіданні адвокат Ігор Сулима подав кілька клопотань. Зокрема, він просив долучити до матеріалів справи заяву та квитанцію щодо проведення експертного психолого-лінгвістичного дослідження виступів Ірини Фаріон. Сторона захисту Зінченко намагалася поставити під сумнів її статус як громадської діячки.

Крім того, Сулима звернувся з клопотанням про призначення додаткової портретної експертизи в іншій установі, аргументуючи це недовірою до результатів первинного дослідження. Також захист висловив сумніви щодо одорологічної експертизи та наголосив на необхідності отримання документів, які підтверджують законність її проведення, зокрема із залученням трьох службових собак. У підсумку суд відмовив у задоволенні всіх поданих адвокатом клопотань.

«Судове засідання, яке неодноразово переносилось, нарешті відбулося. Усі клопотання обвинуваченого були відхилені. І хочу сказати, що сьогодні було дивно чути лицемірство з слів адвоката Ігоря Сулими, який стверджував, що він хоче зробити якусь експертизу слів Ірини Фаріон. Я хочу їм нагадати, що ідеї Ірини Фаріон вічні, і навіть після жорстокого вбивства, яке зробив В'ячеслав Зінченко, Ірина Фаріон жива. І тому, коли адвокат собі дозволяє таке запитувати, я вважаю, що це зовсім не має ніякої поваги. Щодо того, що Зінченко відмовляється доповідати і говорити про свій допит, це стверджує лише одне. Якби він насправді не був вбивцею Ірини Фаріон, він би нічого не боявся. Бо той, хто говорить правду, той не боїться», – зазначила дочка Ірини Фаріон Софія Особа.

Станом на 15 квітня нових обставин у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон зʼясувати не вдалося, а суд оголосив перерву до 16 квітня. На наступному судовому засіданні планується розгляд клопотань, поданих В’ячеславом Зінченком, а також його допит, який уже неодноразово відкладали. Після допиту обвинуваченого суд перейде до стадії дебатів – завершальної частини судового розгляду. У цей період сторони процесу (прокурор, захисник, потерпілий і сам обвинувачений) виголошують свої промови. Мета дебатів – проаналізувати досліджені докази та переконати суд у своїй правоті.

Нагадаємо, від Нового року судові засідання у справі про вбивство мовознавці Ірини Фаріон постійно переносились через стан здоров'я адвокатів В’ячеслава Зінченка. Прокурор Дмитро Петльований неодноразово називав це затягуванням справи. За словами прокурора, у випадку повторної неявки Ігоря Сулими без поважних причин суд мав би право притягнути його до відповідальності. Більше про те, як захист В’ячеслава Зінченка намагається затягнути справу, читайте у матеріалі ZAXID.NET «Це цирк одного актора».