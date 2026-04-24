Гурт «1914» під час концерту в Італії збирав гроші для ЗСУ

В Італії фінансова поліція конфіскувала у львівського блек-дез-метал гурту «1914» майже 5 тис. євро, які зібрали під час концерту на допомогу українській армії. Вилучення грошей пояснили штрафом за нібито порушення правил перевезення готівки, однак музиканти стверджують, що дотримувалися закону. Про це гурт «1914» повідомив у дописі на своїй сторінці у фейсбуці.

Як розповіли у гурті, під час свого концерту в Італії вони збирали пожертви для українських військових. Під час виїзду з країни учасників гурту перевіряла фінансова поліція. Як стверджують музиканти, перевірка була прискіпливою – «ніби ми якась кримінальна еліта».

«Ми перевозили пожертви для армії – гроші, які ми збираємо під час туру. І це не сподобалося офіцерам, бо готівка зберігалася разом в одній коробці. Хоча ми не перевищували лімітів декларування на людину і не порушували жодних законів, італійська фінансова поліція вирішила інакше і оштрафувала і нас, і гроші», – йдеться у повідомленні гурту.

Музиканти пояснювали, що ці гроші спрямують на закупівлю дронів, медикаментів та авто, а також зателефонували адвокату, однак це не допомогло. Італійські правоохоронці оштрафували гурт на 4 800 євро (майже 250 тис. грн).

«Ми вперше стикаємося з чимось подібним. Ми сподіваємося, що 4 800 євро, які у нас забрала фінансова поліція, допоможуть їм упевнено продовжувати свою роботу та відчувати задоволення. Але я хочу, щоб ви знали – ваші люди абсолютно помиляються», – додали музиканти.

Львівський англомовний гурт «1914» у 2014 році заснував Дмитро «Кумар» Тернущак. На початку або вкінці треків зазвичай лунають звуки, повʼязані з Першою світовою війною (1914-1918 роки): промовами воєначальників, гул дирижаблів, звуки пострілів та бою тощо.

