Дмитро Лубінець вимагає скасувати рішення італійського суду та повернути дитину в Україну

Суд в Італії дозволив парі удочерити українську дитину, яку евакуювали на початку повномасштабного вторгнення. Батько дівчинки вважається зниклим безвісти, однак вона має матір, яка не позбавлена батьківських прав. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає це рішення незаконним і вимагає його скасувати. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі у середу, 22 квітня.

За словами Лубінця, дитину евакуювали до Італії у 2022 році. Її батько зник безвісти під час служби в ЗСУ, однак у дівчинки є мати, яка не позбавлена батьківських прав. Крім того, вона має рідних сестер, яких уже повернули до України.

Попри це, суд у справах неповнолітніх в італійському місті Лечче дозволив іноземній парі удочерити дитину.

Лубінець наголосив, що від початку повномасштабної війни в Україні діє мораторій на міждержавне усиновлення. Ця заборона покликана захистити евакуйованих і вимушено переміщених дітей, зокрема тих, чиї батьки зникли безвісти або продовжують службу в Силах оборони.

«У цьому випадку італійський суд не лише проігнорував мораторій, але й факт наявності в дитини сім’ї – мами та рідних сестер. Фактично суд залишив поза увагою реальну участь батьків у справі, обмежившись формальним визнанням їх “заочної присутності”, включно з батьком!», – зазначив Дмитро Лубінць.

Омбудсмен вимагає скасувати рішення суду та повернути дитину в Україну. З цією метою він звернувся до віцепрезидентки Європейського парламенту, а також до спеціальної посланниці генерального секретаря Ради Європи щодо становища дітей України Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір. Також він направив звернення до італійського та європейського омбудсменів і до Італійського управління у справах дітей та підлітків.

Лубінець додав, що порушення прав українських дітей фіксують і в інших країнах, зокрема в Німеччині та Швейцарії. Йдеться про відсторонення законних представників, призначення іноземних опікунів і обмеження доступу українських дипломатів до дітей.

До слова, 26 березня Держдеп США повідомив про виділення для України 25 млн доларів (понад 1 млрд грн) на програми з повернення та реабілітації дітей, яких викрала Росія.