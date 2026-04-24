Аварійна квартира розташована на другому поверсі триповерхового австрійського будинку в центрі Львова

Офіс охорони культурної спадщини Львівської міськради застерігає від купівлі квартири у будинку-пам’ятці на вул. Князя Мстислава Удатного, 5 у центрі Львова через її аварійний стан та відсутній охоронний договір. Ціна продажу згаданої квартири на різних майданчиках коливається від 95 до 120 тис. доларів.

На відео з пропозицією продажу квартири на вул. Князя Мстислава Удатного у центрі міста звернув увагу Офіс охорони культурної спадщини. За інформацією Офісу, об’єкт перебуває у вкрай поганому, ймовірно, аварійному стані.

«У приміщенні проводились самовільні роботи без дозволів, що могло пошкодити важливі конструкції будинку. На відео видно ознаки небезпечних втручань: демонтовані перегородки, підперта стеля. Це може становити загрозу не лише для квартири, а й для всього будинку», – наголошують в Офісі.

Фахівці з охорони культурної спадщини міста зазначили, що неодноразово намагалися потрапити всередину для обстеження, однак доступу не отримали.

«Власники не реагують на виклики та не виконують приписи, тому матеріали передано до правоохоронних органів», – сказано в повідомленні Офісу.

Там також наголосили, що відновлення такого об’єкта – це складний і дорогий процес, який потребує фахівців і часу.

«Звертаємо увагу потенційних покупців: придбати цей об’єкт у законний спосіб наразі неможливо. Відсутні необхідні документи, зокрема охоронний договір, а також неможливо отримати погодження на продаж до приведення квартири у належний стан», – додали пам’яткоохоронці.

В Офісі охорони спадщини також закликали перед купівлею нерухомості в пам’ятках обов’язково перевіряти інформацію, попередньо звернувшись до них за консультацією.

Згадана двокімнатна квартира площею 62 м2 розташована на другому поверсі триповерхового австрійського будинку 1917 року забудови на вул. Князя Мстислава Удатного, 5 біля Оперного театру в центрі Львова.