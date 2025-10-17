Замінені вікна в будинку на вул. Котляревського, 9

Власники п’яти квартир в будинках, що є об’єктами культурної спадщини у Львові, проігнорували приписи Офісу культурної спадщини ЛМР та не усунули порушення, як цього вимагали. Тому Львівська міська рада подасть до суду на порушників. Йдеться, здебільшого, про самовільну заміну вікон, пофарбування та прибудови.

«Під час перевірок фахівці встановили, що на пам’ятках архітектури місцевого значення без погоджень і дозвільних документів замінювали історичні вікна та двері, а також проводили самовільні будівельні роботи. Працівники Офісу склали відповідні приписи щодо усунення порушень, однак власники приміщень не відреагували на них у визначений термін», – пояснили в Офісі охорони культурної спадщини.

Зокрема, йдеться про такі адреси:

вул. Січових Стрільців, 4 – заміна історичних дерев’яних вікон та дверей на металопластикові конструкції в одній із квартир будинку;

– заміна історичних дерев’яних вікон та дверей на металопластикові конструкції в одній із квартир будинку; вул. Котляревського, 9 – заміна автентичних вікон та балконного блоку на металопластикові;

– заміна автентичних вікон та балконного блоку на металопластикові; вул. Тарнавського, 16 – встановили перебудову балкона у внутрішньому подвір’ї з його заскленням;

– встановили перебудову балкона у внутрішньому подвір’ї з його заскленням; вул. Поповича, 7 – пофарбування цоколя будинку у невідповідний колір;

– пофарбування цоколя будинку у невідповідний колір; вул. Патріарха Любомира Гузара, 24 – виявили будівельні роботи з облаштування системи водовідведення, зокрема прокопування траншеї на охоронній території.

Після ігнорування припису Офіс подав позови до суду, щоб зобов’язати відновити первинний вигляд пам’яток. Будь-які роботи на пам’ятках архітектури та в історичних будівлях мають здійснюватися виключно після погодження.