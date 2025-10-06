Йдеться про кам’яницю на пл. Ринок, 40

Восьмий апеляційний адміністративний суд підтвердив 170 тис. грн штрафу для ТзОВ ВКК «ПФ-Онікс» за незаконні роботи в пам’ятці архітектури національного значення на пл. Ринок. Про це повідомив Офіс охорони культурної спадщини.

Йдеться про кам’яницю на пл. Ринок, 40. Упродовж 2020 та 2021 років ТзОВ «Виробничо комерційна компанія "ПФ-Онікс"» купила на аукціоні комунальні приміщення першого та третього поверхів площею 85,3 м2 і 48,2 м2 на другому поверсі в кам’яниці на пл. Ринок, 40. У серпні 2022 року компанія почала перебудовувати ці приміщення, демонтувавши частину флігеля та зруйнувавши дерев’яні перекриття і різьблені балки. Ці роботи компанія не погодила з управлінням охорони історичного середовища, тому міська рада звернулася до суду з вимогою відновити пам’ятку архітектури.

В суді підприємці стверджували, що це були протиаварійні роботи, оскільки пам’ятка була в занедбаному стані. Однак у серпні 2023 року Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав власника кам’яниці на пл. Ринок, 40 відновити пам’ятку архітектури. Нещодавно це рішення підтвердив апеляційний суд.

Паралельно власник приміщення оскаржував 170 тис. грн штрафу, який наклала адміністративна комісія при виконавчому комітеті за руйнування пам’ятки. У травні 2025 року Львівський окружний адміністративний суд визнав штраф законним, а у вересні це рішення підтвердив Восьмий апеляційний адміністративний суд.

Додамо, що ще у листопаді 2022 року ТзОВ «Виробничо комерційна компанія "ПФ-Онікс"» продала приміщення на пл. Ринок, 40 ТзОВ «Арт-галерея на Ринку». Новий власник, своєю чергою, як стверджують у міськраді, комплексно вивчає геологію, археологію та інженерні особливості будівлі. Також компанія уклала угоду з проектною організацією на розробку ПКД для відновлення частини будівлі.

ТзОВ «Арт-галерея на Ринку» зареєстроване у листопаді 2022 року, за кілька днів до купівлі приміщень на пл. Ринок. Власниками компанії вказані львів’яни Богдан Вішка та Мирослав Вус. Обидвоє є співвласниками ТзОВ «Виробничо комерційна компанія "ПФ-Онікс"», компанії, якій раніше належала кам’яниця.

Додамо, що кам’яниця Зухоровичівська на пл. Ринок, 40 збудована у XVII ст. У другій половині XVIII ст. належала монастирю св. Онуфрія. У 1773 році будівля була перебудована і прикрашена фігурами атлантів. Кам’яниця пам’яткою архітектури національного значення.