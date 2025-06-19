Будинок №2 на вул. Чернігівській розташований на розі з вул. Личаківською біля Винниківського базару

У четвер, 19 червня, мешканці поскаржились на незаконні роботи у пам’ятці архітектури місцевого значення. На скаргу відреагували у міській раді та у мережі супермаркетів, яка є орендарем приміщення.

До «Гарячої лінії Львова» 19 червня звернулась львів’янка Олена Васильківська зі скаргою на незаконні ремонтні роботи у пам’ятці архітектури на вул. Чернігівській, 2 (на розі з вул. Личаківською біля Винниківського базару) – у будинку, за її словами, незаконно вибивають перекриття між першим поверхом та підвалом.

«Це пам’ятка архітектури і її знищують! У цьому будинку на першому поверсі є магазин "Рукавичка". Зараз він закритий, бо там щось "ремонтують". Але те, що там роблять, – це не ремонт. Це справжня руйнація. Вибивають перекриття між першим поверхом і підвалом, ріжуть підлогу, щось перебудовують – усе це без жодного дозволу. Ніхто нічого не погоджував, ніяких документів не видно. Будинок трясеться від цих робіт», – написала львів’янка.

Будинок №2 на вул. Чернігівській є пам’яткою архітектури місцевого значення, його збудовано на початку ХХ ст.

Мешканці скаржаться, що у будинку незаконно вибивають перекриття між першим поверхом та підвалом

Директорка департаменту маркетингу мережі супермаркетів «Рукавичка» Катерина Міщенко повідомила ZAXID.NET, що вказане приміщення близько 10 років перебуває в оренді компанії – зараз там відбувається ремонт підвального приміщення через його незадовільний стан.

«У магазині проводились роботи, пов’язані зі викачкою стічних вод і ремонтом підвального приміщення. Під нашим магазином розташоване підвальне приміщення, яке було в занедбаному стані. Ремонт цього приміщення, відкачка стічних вод проводиться комплексно для покращення магазину», – сказала Катерина Міщенко.

За словами Катерини Міщенко, вхід у підвальне приміщення, яке також перебуває у оренді мережі супермаркетів, був із магазину, але його розширили для проведення робіт. Вона розповіла, що міська рада скерувала у магазин інспекцію і має відбутись додатковий огляд спеціаліста, щоб встановити чи були допущені порушення.

«Наразі формуємо пакет усієї документації, яка у нас є, щоб надати комісії, яка до нас приїде. Можу гарантувати, що усі вимоги будуть виконані, тобто якщо комісія встановить якісь порушення – ми все зупинимо і повернемо у попередній стан. Якщо нам дозволять, то ми продовжимо роботи, згідно з планом», – зазначила Катерина Міщенко.

Заступник директора Офісу охорони культурної спадщини Львівської міської ради Святослав Кіндратів також відреагував на ситуацію.

«Після виїзду на місце було зафіксовано, що орендарем приміщення проведено будівельні роботи без отримання дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини, без розроблення проектної документації, без отримання дозволу ДІАМ. Складено акти, які є підставою для притягнення порушників до відповідальності, та видано приписи про усунення порушень. Офісом буде здійснюватися контроль за виконанням припису», – сказав посадовець.