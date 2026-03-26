США нададуть Україні фінансову допомогу для повренення та реабілітації дітей, викрадених РФ

Сполучені Штати Америки виділили для України 25 млн доларів (понад 1 млрд грн) на програми з повернення та реабілітації дітей, яких викрала Росія. Про це у четвер, 26 березня, повідомили на сайті Державного департаменту США.

«Державний департамент продовжує підтримувати зусилля президента Трампа щодо встановлення міцного миру та процвітання в Україні через нові програми допомоги, спрямовані на повернення українських дітей, примусово переміщених на контрольовані Росією території. У координації з Конгресом Державний департамент надає 25 млн доларів нової допомоги для повернення та реабілітації українських дітей та молоді, яких примусово перемістили», – йдеться у повідомленні Держдепу.

Гроші спрямують на програми за двома основними напрямками. Йдеться про безпосередньо ідентифікацію та відстеження депортованих дітей, а також проєкти для підтримки українського уряду та місцевих партнерів, що займатимуться реабілітацією повернених.

Зазначимо, що 25 лютого 2026 року перша леді Олена Зеленська повідомляла, що Росія викрала близько 20 тис. українських дітей. За словами Зеленської, на початку повномасштабного вторгнення окупанти масово вивозили дітей з дитячих будинків, а також депортували до Росії дітей, чиї батьки загинули внаслідок російських атак на Маріуполь.

Нагадаємо, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна та російської так званої дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Обох підозрюють у незаконній депортації українських дітей з окупованих територій України до Росії, що є воєнним злочином.

Марія Львова-Бєлова перебуває під санкціями Великої Британії, Канади та країн Євросоюзу за викрадення дітей з України.