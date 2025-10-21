Російська омбудсменка поскаржилась, що викрадений нею хлопець співав українські пісні

Російська так звана уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова фактично визнала, що зламала свідомість хлопця, якого викрала з окупованого Маріуполя, що на Донеччині. Російська діячка у інтерв’ю поскаржилась, що українець не хотів жити в Росії.

Росіянка розповіла, що хлопець з Маріуполя, якого вона нібито всиновила, «ускладнив загальний сімейний фон». За словами Львової-Бєлової, підліток не хотів жити в Росії та, перебуваючи у Москві, споживав український контент. Російська діячка звинуватила Україну у тому, що хлопець не хотів жити у російському середовищі.

«Це той негатив, який плекали в Маріуполі, у школах тривалий час. Це була програма, під впливом якої він перебував. Він казав, що Москва, Росія, його дратує, нічого цього йому не хочеться. Постійно якісь істерики», – заявила Львова-Бєлова.

Російська омбудсменка розповіла, що хлопець постійно відвідував українські сайти та співав пісні українською мовою, але їй «вдалося впоратись» з антиросійськими настроями хлопця.

«Перебуваючи у моїй сім’ї, сидів на дивані й дивився (український контент, – ред.). Я казала, що ти приїхав в Росію, давай все-таки… якось треба змінювати своє ставлення (до Росії, – ред.) Він казав, що любить Україну, але поступову відбулись зміни у свідомості», – заявила російська діячка.

При цьому російська омбудсменка заявила, що хлопець мав посттравматичний синдром через пережиті обстріли, однак не уточнила, хто саме обстрілював рідне місто підлітка.

Хлопець, про якого розповідає Львова-Бєлова, – Пилип Головня. У лютому 2023 року вона нібито всиновила Пилипа, коли йому було 15 років. Російська пропаганда заявляла, що опікуни Пилипа на початку повномасштабного вторгнення нібито відмовились від нього, проте ці заяви спростував родич родини, а також його вчителька, з якими вдалося поспілкуватися журналістам проєкту «Схеми».

«Опікуни добросовісно виконували свої обов’язки й з’являлись на батьківські збори, приходили до школи у разі необхідності. Пилип завжди був доглянутий, нагодований і добре вдягнений. Зауважень до опікунів у нас не було», – цитують «Схеми» вчительку Пилипа.

Марія Львова-Бєлова та Пилип Головня в ефірі російського телеканалу

Як повідомляв ZAXID.NET, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна та російської так званої дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації українських дітей з окупованих територій України до Росії, що є воєнним злочином.

Крім того, за організацію викрадення українських дітей Львова-Бєлова перебуває під санкціями Великої Британії, Канади та країн Євросоюзу.

У лютому 2024 року Володимир Зеленський повідомляв, росіяни вкрали приблизно 20 тис. українських дітей.