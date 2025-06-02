Україна передала Росії документ зі списком депортованих дітей, яких вимагають повернути

Під час другого раунду переговорів у Стамбулі російська делегація фактично визнала факт викрадення українських дітей під час війни. Про це розповів у понеділок, 5 червня, президент України Володимир Зеленський.

Під час брифінгу президент повідомив, що українська делегація передала росіянам список із майже 400 українських дітей, яких незаконно вивезли та вимагають повернути до України. Водночас українська сторона наголошує, що Росія незаконно депортувала 20 тис. людей.

За словами Володимира Зеленського, російська сторона заперечила число незаконно вивезених дітей, але не сам факт. Росіяни заявили, що нібито йдеться про «максимум про сотні» дітей.

«Це важлива фіксація не кількості, а самого факту, що вони погоджуються, що вкрали дітей. Ми вважаємо, що тисячі, а вони кажуть, що питання про сотні. Важливо, що цей факт зафіксовано», – сказав Зеленський.

Зазначимо, після завершення переговорів голова російської делегації Мєдінскій сказав делегації з України, яка передала список дітей, «не влаштовувати шоу для європейських жалісливих тітоньок, у яких самих немає дітей». Водночас він уточнив, що Росія поверне дітей до України, якщо будуть знайдені їхні батьки або законні представники.

За словами Зеленського, росіяни запропонували «щось напрацювати» щодо 10 дітей. До того міністр оборони та голова української делегації Рустем Умєров заявив, що «позитивним сигналом» щодо мирних процесів з боку Росії буде повернення щонайменше половини із названих дітей.