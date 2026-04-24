Розгляд справи тривав понад 10 років

Волинський апеляційний суд посилив покарання двом обвинуваченим у вбивстві 64-річної рівнянки Зінаїди Римчук. Росіянин Павло Матюк зі спільником Павлом Глобіним задушили жінку, обікрали її, а потім підпалили тіло разом із будинком. Рівненський міський суд призначив чоловікам по 15 років тюрми, проте їм зарахували термін перебування у СІЗО за «законом Савченко» – і відпустили з зали суду. Прокурори оскаржили цей вирок, в апеляції обвинуваченим призначили довічне увʼязнення.

Як повідомила 24 квітня Рівненська обласна прокуратура, вбивство сталося у 2012 році на території будинку сина загиблої. Зінаїда Римчук приїхала до Рівного з села Городище доглянути господарство, поки родина була за кордоном. У день трагедії вона готувалася до свого дня народження та застала у будинку злодіїв.

За даними слідства, Павло Матюк та Павло Глобін вбили потерпілу, зняли з неї прикраси, забрали гроші й автомобіль, після чого підпалили тіло разом із будинком. Зловмисників затримали через кілька днів після злочину. Один із них був сусідом родини – раніше він встановлював у їхньому будинку кондиціонер і, як з’ясували правоохоронці, залишив там пристрій для прослуховування.

Судовий розгляд справи тривав понад десять років. Рідні загиблої неодноразово заявляли про затягування процесу, зокрема через неявку обвинувачених на засідання.

У листопаді 2025 року Рівненський міський суд визнав Павла Матюка та Павла Глобіна винними за сукупністю злочинів (умисне вбивство, розбій і незаконне заволодіння автомобілем) та призначив їм по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Водночас обох звільнили з-під варти, зарахувавши термін перебування у СІЗО за «законом Савченко».

Прокурори оскаржили вирок. Волинський апеляційний суд погодився з їхніми доводами та призначив обвинуваченим довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Обох взяли під варту в залі суду.