Жінка пропагувала повернення до сталінської конституції 1936 року

Служба безпеки та Національна поліція зібрали докази на 47-річну мешканку Косівського району, яка в соцмережі агітувала за відродження СРСР. За пропаганду тоталітарного режиму їй загрожує до 10 років тюрми.

Як повідомили в управлінні СБУ в Івано-Франківській області у п’ятницю, 24 квітня, упродовж 2025 року прикарпатка систематично розміщувала на своїй сторінці дописи, які заперечували злочинний характер комуністичного режиму, виправдовували його злочини, звеличували вождя тоталітарного радянського режиму Йосипа Сталіна та містили символіку СРСР.

«У пропаганді йшлося, нібито сусідні з Росією країни не були окуповані московським режимом, а добровільно вступили до СРСР, селяни охоче йшли до колгоспів, а інфраструктуру будували добровольці без використання примусової праці в’язнів ГУЛАГу», – розповіли в СБУ.

Контент підозрюваної містив детальні плани відновлення СРСР та УРСР із поверненням до сталінської конституції 1936 року, тогочасних органів влади включно з народними судами та трибуналами, а також міжнародні контакти з «ДНР», «ЛНР» і Придністров’ям.

Прикарпатці інкримінують ч. 2 статті 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення.