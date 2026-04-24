Ключова ідея програми – єдність і спільний досвід

У п’ятницю, 24 квітня, у Львові презентували програму святкування Дня міста. Львів відзначатиме 770 років впродовж 1-3 травня. Програма охоплює вшанування полеглих захисників, культурні події, екскурсії, спорт і концерти.

Цього року обійдеться без гучних розваг, адже головний акцент – на вдячності військовим та благодійності.

«Ми святкуємо 770 років Львова в умовах війни, тому це передусім про історію міста і його людей», – зазначила директорка Офісу молодіжної столиці Європи Тетяна Кожокарь.

«Це не лише святкування, а можливість бути разом, відчути відповідальність за місто, його культуру та спільноту», – підкреслила очільниця управління культури Марта Бешлей.

До 770-річчя Львова представили нову загальну айдентику, яку створив відомий український ілюстратор Сергій Майдуков. Разом із дизайнерами міста розробили також брендбук і гайдбук, які об’єднають візуальний стиль міських інституцій, подій і бізнесу.

«Ми закликаємо всі організації інтегрувати цю айдентику у свої події та продукти, щоб місто звучало як єдине ціле протягом усього року», – зазначила начальниця управління зовнішніх зв'язків і промоції Ольга Муль.

Паралельно у місті спільно з фондом «Повернись живим» та мережею просторів ТВОРИ! збиратимуть 7,7 млн грн на закупівлю НРК для захисників.

Програма святкування Дня міста 2026

П’ятниця, 1 травня

О 14:00 відбудеться церемонія вручення відзнак «Почесний знак святого Юрія» (посмертно) полеглим захисникам і захисницям України.

Також відбудеться церемонія погашення марки, однак час ще уточнюється. Придбати марку можна буде у центрах туристичної інформації.

О 13:00 та 16:00 заплановані екскурсії «Кастелівка: місто-сад і архітектура ідей» – про один із найцікавіших урбаністичних районів Львова. Деталі та реєстрація за посиланням.

Також відбудеться концерт гурту «Один в каное», однак час і локацію з міркувань безпеки повідомлять згодом.

Субота, 2 травня

З 12:00 до 18:00 на площі перед ЛНУ ім. Івана Франка працюватиме простір «770 зустрічей». Там відбуватимуться сімейні активності та майстер-класи.

О 13:00 на пл. Ринок відбудеться церемонія представлення прапорів Сил безпеки та оборони України.

З 13:00 до 15:00 на пр. Свободи відбудеться львівський напівмарафон – дитячі забіги.

О 16:00 у дворику Ратуші відбудеться квіз з історії Львова.

З 19:00 до 21:00 у парку імені Івана Франка, біля ротонди, запланований концерт «Блюзові тональності Львова».

Неділя, 3 травня

З 08:30 до 14:00 відбудеться львівський напівмарафон – студентський забіг на дистанції – 21, 10, 5 та 1 км.

У першій половині дня відбуватимуться благодійні шкільні ярмарки (концерти, майстерки, спортивні атракції). Під час заходів збиратимуть гроші на ЗСУ.

З 10:00 до 13:00 відбуватиметься екскурсія «Львів австрійської доби: місто культури, політики та великих амбіцій». Деталі та реєстрація за посиланням.

О 14:15 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла відбудеться загальноміська молитва за місто і його мешканців.

О 18:00 львів’ян запрошують на відкриту дискусію «Досвіди, що зустрічаються: Львів, культура та нова мова людяності», яка відбудеться у подвір’ї Ратуші.

З 20:00 до 21:00 відбудеться показ поетично-музичної вистави «Як ми будували свої доми?» від мистецького об’єднання «Хвиля». Подія відбудеться на північній стороні пл. Ринок.