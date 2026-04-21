Фестиваль поєднує літературу, кавову та вінтажну культури і музику

У Львові впродовж 2–3 травня на території !FESTrepublic пройде восьмий Coffee, Books and Vintage Festival. Під час фестивалю збиратимуть книжки для бібліотеки в Сумській області.

На відвідувачів фестивалю чекають кавові чемпіонати, розмови з письменниками, кава та солодощі від найкращих кав’ярень з усієї України, ярмарок вінтажних речей від і для колекціонерів, новинки від українських видавництв та музичні виступи.

Так, хедлайнером восьмого Coffee, Books and Vintage Festival буде творча спілка Phil it. Також виступатимуть:

Tember Blanche;

гурт «Теорія розбитих вікон»;

Krylata.

Під час фестивалю збиратимуть книжки для Хотінської бібліотеки з Сумщини, що через війну змушена була переїхати і тепер працює на новому місці та залишається місцем зустрічі для громади. Щоб долучитись до збору та взяти участь в розіграші подарунків, можна принести свої книжки або передати на збір куплені на фестивалі.

Захід відбудеться за адресою вул. Старознесенська, 24–26. Дітям до 12 років, ветеранам, військовим та родинам загиблих вхід безкоштовний. Вартість квитка – 550 грн. У його вартість входить дріп кави.