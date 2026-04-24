Військовий заздалегідь знав про підготовку спецоперації

Федеральна влада США висунула обвинувачення військовослужбовцю американського спецназу у шахрайстві та незаконному використанні секретної інформації для особистого збагачення. Про це у четвер, 23 квітня, повідомило Міністерство юстиції.

Як зазначено у повідомленні, мова йде про спецпризначенця Ганнона Кен Ван Дайка, який мав доступ до конфіденційної інформації щодо операції із захоплення колишнього авторитарного лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.

За версією слідства, військовий заздалегідь знав про підготовку спецоперації та використав ці дані для ставок на ринках прогнозів. Він робив ставки на те, що американські військові успішно захоплять Мадуро. У результаті, за даними слідчих, Ганнон Кен Ван Дайк заробив понад 400 тис. доларів, використовуючи інформацію, яку не мав права застосовувати у власних фінансових інтересах.

Прокурор Південного округу Нью-Йорка Джей Клейтон заявив, що ринки прогнозів не можуть бути місцем для використання викраденої або секретної інформації задля особистого прибутку. За його словами, люди, яким довірено державні таємниці, повинні захищати їх, а не використовувати для власного збагачення.

Військовому висунули обвинувачення за трьома епізодами порушення закону про товарні біржі США. Кожен із пунктів передбачає максимальне покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 3 січня США провели успішну операцію проти Венесуели. З країни вивезли Ніколаса Мадуро та його дружину. Америка звинувачує його в наркоторгівлі та ввезенні кокаїну та фентанілу до Америки.