Нещасний випадок у місті Новоселиця

На Буковині сильний вітер повалив дерева на майданчик, де перебували діти. Постраждали двоє дівчат. Неповнолітніх госпіталізували з переломами та травмами в лікарні Чернівців та Новоселиці.

Нещасний випадок трапився після обіду 23 квітня у місті Новоселиця Чернівецького району. Через буревій гілки з трьох старих дерев, які росли поруч, впали на території дитячого майданчика, повідомив «Молодий буковинець».

Унаслідок інциденту постраждали двоє дітей. Це дівчата віком 11 та 12 років, повідомили в ДСНС Буковини. В 11-річної дитини медики діагностували політравму, зокрема закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, а також переломи руки та гомілковостопного суглоба зі зміщенням. Потерпілу госпіталізували до лікарні в Чернівцях.

У поліції ZAXID.NET повідомили, що відкрили кримінальне провадження за цим фактом і встановлюють усі обставини події. Відомості про подію внесли до ЄРДР за ст. 128 КК України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає обмеження волі до двох років.