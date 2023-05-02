Дитячий майданчик «Лис Микита» облаштували у парку Івана Франка

У понеділок увечері, 1 травня, на новому дитячому майданчику «Лис Микита» у львівському парку Івана Франка травмувався 5-річний хлопчик. Дитина впала з висоти близько 1,5 метра та потрапила в лікарню з перелом стегна. У Львівській міськраді з'ясовують обставини нещасного випадку.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик до «швидкої» надійшов близько 20:22. 5-річний хлопчик впав з висоти близько 1,5 метра, попередньо, з лазанки чи з драбинки. Його госпіталізували у лікарню святого Миколая з переломом стегна.

Завідувачка відділення травматології лікарні святого Миколая Галина Гачкевич розповіла ZAXID.NET, що дитину того ж вечора прооперували, встановили титанові конструкції та вже завтра планують виписувати додому.

У прес-службі Львівської міськради розповіли, що з’ясовують обставини інциденту, пов’язаного з травмуванням дитини.

Новий дитячий майданчик за мотивами твору «Лис Микита» у парку Івана Франка відкрили для користування наприкінці квітня, а офіційне його відкриття заплановане на початку травня. Деякі батьки вказували на нетипову висоту конструкцій майданчика. Як запевнили у львівській мерії, проект пройшов експертизу щодо безпеки.

Усі конструкції майданчика виготовлені з дерева, їх створив німецький виробник Матіас Гьопфнер, який спеціалізується на виробництві дитячих майданчиків з натурального дерева. Вартість майданчика 2,3 млн грн. Роботу профінансував приватний підприємець, тож бюджету міста це нічого не коштувало.