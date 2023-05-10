Роботу та матеріали для нового майданчика профінансував приватний підприємець

Львівський дитячий майданчик «Лис Микита» у парку ім. І. Франка проінспектувала сертифікована міжнародна організація. Працівник німецької компанії «SF-Service» Гольґер Вент перевірив майданчик на відповідність до європейських вимог, хоча українське законодавство цього не вимагає. Про це у середу, 10 травня, повідомили у Львівській міській раді.



Напередодні інспектор оглянув майданчик і спостерігав, як граються діти. А сьогодні повернувся зі спеціальними інструментами, якими перевіряв конструкцію на безпеку. В ящику в нього різноманітні інструменти – прототипи частин тіла дитини: голови, тулуба та плечей, з ними чоловік залазить у всі шпарини майданчика.



«Чудовим у моїй професії є те, що можна повернутися в дитинство, адже я мушу пройти весь шлях дитини. Відтак доводиться заповзати в маленькі отвори, але на цьому об’єкті добре, що всюди є достатньо місця і дуже сильно протискатися нікуди не доводиться», – каже Гольґер Вент.

Майданчик побудувала компанія Wesendorfer Kinderland, яка займається цим вже 22 роки. Її власник, німець Матіас Гьопфнер, каже, що більшість майданчиків вони виготовляють на експорт до Європи. В Україні перші майданчики компанія Wesendorfer Kinderland звела у Івано-Франківську та Чернівцях, проте Лис Микита – їхній перший грандіозний проект в Україні.

«Мене запросили до Львова і сказали, що хочуть майданчик європейського зразка. Ми вибрали локацію і дізналися, що хочуть усе зробити за мотивами казки Лис Микита. Я виріс в Німеччині і не знав цієї казки, тож тим же вечером подивився цей мультик, щоб зрозуміти, про що він», – розповів Матіас Гьопфнер.

Матіас каже, майданчик проектували з погляду дитини і для дитини. Тут є зони для дітей різного віку (від 1, 3, 5 та 8 років), де вони зможуть себе випробувати, впевнитися в своїх силах, розвиватись, а інколи й ризикувати.

«Я чув зауваження: одним подобається, інші переживають за безпеку. Тому ми покликали незалежних інспекторів, як ми це робимо в Німеччині, щоб зробити усе якнайкраще і якомога безпечніше для львівських дітей», – каже виробник майданчика.

Ідея оновити ігрову зону в парку ім. І. Франка з’явилась в управлінні архітектури Львівської міськради з огляду на те, що він є одним з основних дитячих майданчиків у місті і розташований в самому центрі, де є велика кількість дітей, густонаселені квартали та чимало шкіл. Він зроблений відповідно до європейських стандартів, тут безпечні гойдалки, порівняно з попередніми металевими, та чимало лазанок, які допомагають відволікти сучасних дітей від смартфонів та комп’ютерів.

Перші висновки німецького інспектора втішні, проте є й кілька зауваг. Інспектор зазначив, що через криве дерево були складнощі прикріпити до нього прямі канати – виникали отвори різної величини. Щоб бути повністю впевненими в безпеці, довкола лазанки прикріпили ще одну додаткову сітку. Також на одній балці знайшли потенційне місце, де діти, коли лізтимуть наверх, можуть застрягти пальцем або шнурками від курток. Про нього вже повідомили працівників, які мають збільшити отвір та унеможливити ризик.

Інспектор відзначив якісне покриття майданчика, каже, більш звичне для українців гумове покриття годиться для спортивних майданчиків, де є фізичні навантаження. Дитячі майданчики раніше покривалися піском, але це не гігієнічно, бо він приваблює котів і собак, а діти дуже часто беруть пісок до рота. Тому зараз Європа перейшла на відсів з дрібного щебеню або також з тирси.

«Я маю ще подивитись на кілька деталей, але загалом я вже все записав. Мій протокол складається не лише з переліку недоліків, а й з побажань. Після підписання протоколу відповідальність за усунення недоліків лягає на виробника і того, хто здійснює експлуатацію майданчика. Зі свого боку можу сказати, що своїх дітей я би без застережень пустив бавитись на цьому майданчику», – сказав інспектор.

Зазначимо, роботу та матеріали для нового майданчика профінансував приватний підприємець.

Нагадаємо, як писав ZAXID.NET, 1 травня на новому дитячому майданчику «Лис Микита» у львівському парку Івана Франка травмувався 5-річний хлопчик. Дитина впала з висоти близько 1,5 метра та потрапила в лікарню з перелом стегна. Хлопчика того ж вечора прооперували, встановили титанові конструкції та наступного дня виписали додому.