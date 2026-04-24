Йдеться про ділянку на вул. Лейтенанта Маланчука, 40

Господарський суд Буковини зобов’язав ТОВ «Буддеталь», яке входить у групу компаній відомого бізнесмена Івана Семенюка, сплатити в міський бюджет Чернівців майже 2 млн грн. Ці гроші підприємство мало б заплатити за оренду ділянки на вул. Лейтенанта Маланчука, 40 за півтора року користування, однак не зробило цього. Чернівецька міська рада звернулася до суду.

На сесії міськради у 2023 році прийняли рішення передати ділянку неподалік чернівецького аеропорту в постійне користування ТОВ «Буддеталь». Раніше земля входила до території заводу «Кварц». Змінили і цільове призначення землі – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. У 2025 році ТОВ «Буддеталь» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєструвало право власності на нежитлову будівлю, яку побудували на цій ділянці.

Як йдеться у рішенні господарського суду Буковини від 7 квітня, починаючи з листопада 2023 року по травень 2025 року ТОВ «Буддеталь» не заплатило гроші за оренду в міський бюджет. Міська рада вимагала стягнути 1,96 млн грн орендної плати.

У суді представник фірми орендаря просив не задовольняти позов міськради. Він зазначив, що право власності на земельну ділянку за міською радою було зареєстровано лише у лютому 2024 року, а не в листопаді 2023 року, як це вказано в позовній заяві. За його словами, вимога сплатити 228 тис. грн оренди за цей термін є безпідставною. Також захисник зазначив, що ділянка на вул. Лейтенанта Маланчука, 40 вже була предметом позову в окружному адміністративному суді Буковини. ТОВ «Буддеталь» у жовтні 2025 року скасувало державну реєстрацію цієї землі, яке оформило на себе інше підприємство – ТОВ «Подільський земельний центр». Щодо цієї справи ще тривають апеляційні слухання.

Суддя відкинув доводи відповідача і зазначив, що ТОВ «Буддеталь» все-таки зареєструвало право власності на об’єкт нерухомості, який був побудований на ділянці. До моменту реєстрації фірма фактично користувалася цією землею, а тому гроші за оренду мали б надходити в міський бюджет, чого не відбулося.

Господарський суд задовольнив позов Чернівецької міськради до ТОВ «Буддеталь» і стягнув з підприємства 1,96 млн грн орендної плати за землю. Також фірма має заплатити 23 тис. грн судового збору. На рішення можна подати апеляційну скаргу..

За даними YouControl, ТОВ «Буддеталь» належить двом буковинкам – Марині Павленко та Віті-Віолетті Лазар. Свої прізвища на Павленко та Лазар вони змінили, коли вийшли заміж. Підприємство було зареєстроване в 2016 році на Марину та Віту Семенюк – доньок одного з найбагатших підприємців Буковини Івана Семенюка, який володіє ще кількома фірмами та чималою кількістю нерухомості в Чернівцях та селі Бояни.

Сайт NGL.media повідомляв, що Іван Семенюк разом зі своїм бізнес-партнером розіграли 40 млн грн на будівництво сільської школи. Також підприємець є генеральним директором ТОВ «Роднічок», яке постійно отримує державні тендери. За даними «Чесно», Іван Семенюк з 2006 по 2024 рік постійно балотувався від «Партії регіонів» до рад різних рівнів. У 2020 році його обрали до Чернівецької обласної ради від партії «Слуга народу». Іван Семенюк – один з найбагатших мешканців Буковини: у 2008 році газета «Коментарії» оцінювала його статки у 26 млн доларів. Він також володіє низкою підприємств, серед яких один з найбільших курортних комплексів Чернівецької області «Сонячна долина» та готель «Буковинська зірка».