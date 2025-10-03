Йдеться про ділянку на вул. Лейтенанта Маланчука, 40

Товариство з обмеженою відповідальністю «Буддеталь», яке належить донькам одного із найзаможніших підприємців Буковини, в суді скасувало державну реєстрацію на земельну ділянку в Чернівцях. Йдеться про землю неподалік чернівецького аеропорту за адресою вул. Лейтенанта Маланчука, 40 і площею 1,8017 га. Ця ділянка раніше входила до території заводу «Кварц».

Чернівецький окружний адміністративний суд 22 вересня ухвалив рішення про скасування державної реєстрації цієї земельної ділянки з призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Ця земля до 2023 року була в постійному користуванні відособленого підрозділу «Буддеталь» виробничого об’єднання «Кварц».

31 серпня 2023 року на сесії Чернівецької міськради прийняли рішення передати ділянку в постійне користування товариству з обмеженою відповідальністю з аналогічною назвою «Буддеталь». Однак з’ясувалося, що цю землю вже зареєстрували в земельному кадастрі з помилковим цільовим призначенням. Збирало документи і подавало на реєстрацію ТОВ «Подільський земельний центр», а зареєструвало ділянку – управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області.

Вислухавши обидві сторони Чернівецький окружний адміністративний суд задовільнив позов компанії «Буддеталь» до Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області про визнання протиправними дії щодо реєстрації ділянки та скасував її.

Додамо, що за даними YouControl ТОВ «Буддеталь» належить двом буковинкам – Марині Павленко та Віті-Віолетті Лазар. Свої прізвища на Павленко та Лазар вони змінили, коли вийшли заміж. А підприємство було зареєстроване в 2016 році на Марину та Віту Семенюк – доньок одного найбагатших підприємців Буковини Івана Семенюка, який володіє ще кількома фірмами та чималою кількістю нерухомості в Чернівцях та селі Бояни.

Сайт NGL.media повідомляв, що Іван Семенюк разом зі своїм партнером по бізнесу розіграли 40 млн грн на будівництво сільської школи. Він є генеральним директором ТОВ «Роднічок», яке постійно отримує державні тендери. За даними «Чесно» Іван Семенюк з 2006 по 2024 рік постійно балотувався від «Партії регіонів» до рад різних рівнів. У 2020 році його обрали до Чернівецької обласної ради від партії «Слуга народу». Семенюк один з найбагатших мешканців Буковини: у 2008 році газета «Коментарії» оцінювала його статки у 26 млн доларів. Він також володіє низкою підприємств, серед яких один з найбільших курортних комплексів Чернівецької області «Сонячна долина» та готель «Буковинська зірка».