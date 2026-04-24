ЗСУ передали трофейну ремонтно-евакуаційну машину

Державне бюро розслідувань передало Збройним силам України російську броньовану ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ-Д. Її виявили на звільненій території. Про це у пʼятницю, 24 квітня, повідомили у пресслужбі ДБР.

БРЕМ-Д, яку передали українським військовим, виготовлялась у 1980-х роках у Радянському Союзі. Вона призначена для евакуації пошкодженої техніки з-під вогню противника, витягування техніки, що застрягла, а також ремонту та обслуговування техніки у зоні бойових дій. Вартість такої машини становить від 1,5 млн доларів й може сягати 2,5 млн доларів, залежно від комплектації.

«Йдеться не просто про бронетехніку, а про складний інженерний комплекс із краном, лебідкою та обладнанням для ремонту техніки в польових умовах. Замість того щоб залишатися трофеєм, ця машина допомагатиме рятувати техніку ЗСУ, швидше повертати її в стрій і, зрештою, наближати нашу перемогу», – наголосили у ДБР.

Зазначається, що ДБР виявило трофей у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, у липні 2024 року ДБР передало бригаді спеціального призначення Нацгвардії 100 тонн російських інструментів, які спільно із Київською митницею вилучили на кордоні.



