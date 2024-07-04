Вартість вилучених російських інструментів становить понад 4 млн грн

Співробітники Державного бюро розслідувань передали Силам оборони російські інструменти, які спільно із Київською митницею вилучили на кордоні. Про це у четвер, 4 липня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Зазначається, що ДБР разом із Київською митницею вилучили 10 тонн різних інструментів, які належали компанії з російськими власниками.

«Різноманітні інструменти на понад 4 млн гривень для обходу санкцій намагались поставити через треті країни, використовуючи фірми-прокладки», – розповіли у пресслужбі ДБР.

Проте товар вилучили та передали одній з бригад спецпризначення Нацгвардії для відновлення її ремонтної та логістичної бази, яка була втрачена підрозділом під час боїв за місто Маріуполь у 2022 році.

У ДБР зазначили, що товар вилучили у межах кримінального провадження за фактом пособництва країні-агресору (ч. 2 ст. 110-2 КК України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

Зазначимо, що 9 квітня 2022 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка повністю забороняє ввозити на територію України товарів з країни-агресора, тобто з Російської Федерації.

Нагадаємо, у червні Збройним силам України передали понад 3,5 тис. комплектуючих до систем протиповітряної оборони, що вилучили на підпільних складах у Київській області.