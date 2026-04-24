Дін Тавуларіс помер у віці 93 років

У віці 93 років помер американський художник-постановник, який працював над візуальним образом фільму «Хрещений батько» Дін Тавуларіс. Про це повідомляє Deadline.

Про смерть Діна Тавуларіса повідомив письменник і кінокритик Джордан Мінцер. У 2022 році він став співавтором книжки «Розмови з Діном Тавуларісом». Художник-постановник отримав «Оскар» за оформлення та декорації до фільму «Хрещений батько 2» (1974). Також його номінували на кінопремію за роботу над стрічками «Апокаліпсис сьогодні» (1979), «Такер: Людина і його мрія» (1988), «Хрещений батько 3» (1990) і «Пограбування Брінкса» (1978).

Дін Тавуларіс народився 18 травня 1932 року в Ловеллі, у родині грецьких емігрантів. Виріс у Лос-Анджелесі, навчався в художніх школах, а згодом почав працювати в анімаційному підрозділі Disney Studios. Великий прорив у його кар’єрі стався в 1967 році, коли режисер Артур Пенн запросив його працювати над художнім оформленням «Бонні і Клайда». Після цього Дін Тавуларіс також долучився до фільму «Маленька велика людина» (1970).

У 1972 році його кар’єра вийшла на новий рівень завдяки роботі над «Хрещеним батьком». Разом з оператором Гордоном Віллісом Тавуларіс сформував впізнавану глядача візуальну атмосферу фільму, яка визначила стиль не лише першої частини, а й двох наступних.

Пізніше Дін Тавуларіс долучився до створення фільмів «Розмова», «Від щирого серця», «Аутсайдери», «Бійцівська рибка», «Пеґґі Сью вийшла заміж», «Сади каменів», «Такер: Людина і мрія», новелою «Life Without Zoe» для альманаху «Нью-йоркські історії» і «Джек».

Постановник був одружений із французькою акторкою Орор Клеман.