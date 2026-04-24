У Львові розпочинають відновлення вілли на вул. Мельника, 7. Пам’ятка архітектури початку ХХ століття, відома як вілла «Сонечко», зазнала пошкоджень через ворожий обстріл 4 вересня 2024 року. Наразі на об’єкті вже встановили риштування і розпочали відновлювати комини. Про це у п’ятницю, 24 квітня, повідомили у Львівській міськраді.

«Оскільки це пам’ятка архітектури, то для початку реставраційних робіт необхідно було пройти низку процедур, щоб отримати всі дозвільні документи для проведення відновлення. Лише у жовтні 2025 року ми оголосили загальний тендер на відновлення вілли. Закупівля на проведення реставраційних робіт була оголошена на порталі „Prozorro“, вартістю понад 15 млн грн. У цю суму входять роботи з реставрації дерев’яного даху, підсилення парапету та стін, відновлення фронтонів, декоративних елементів конструкцій, відновлення коминів, фасаду, відновлення зовнішніх сходів, дерев’яної веранди», – розповідають у Франківській районній адміністрації.

Роботи виконує приватне підприємство «Володар-Маркет», яке стало переможцем тендеру.

Однією з характерних особливостей цієї вілли є п’ять декоративних коминів, що формують впізнаваний силует будівлі у карпатському стилі. Історично комини були викладені з нетинькованої керамічної цегли, фігурно, під розшивку. Для їх зведення використовували спеціально формовану цеглу, а завершення виконані з дрібнорозмірної нестандартної черепиці. Через удар відбулося зміщення мурування коминів, і вони втратили цілісність. Тож роботи з відновлення вілли розпочинають саме з коминів. Наразі на об’єкті вже встановили риштування. Будівельники демонтують деструктивну цеглу та проведуть ін’єктування швів спеціальним зміцнюючим розчином.

Нагадаємо, вранці 4 вересня 2024 року ворог здійснив комбіновану атаку по Львову ракетами та шахедами. Внаслідок атаки загинуло восьмеро людей, з них одна дитина. Ще 71 людина потребувала медичної допомоги, з них 10 дітей. Руйнувань зазнали 189 будівель, серед яких пам’ятка архітектури – вілла «Сонечко». Зокрема, у ній було зруйновано покрівлю, а також вигоріла цегляна прибудова. Зазначимо, раніше за гроші міста та інвесторів у віллі «Сонечко» встановили нові дерев’яні вікна та захисне накриття даху.

Додамо, віллу «Сонечко» збудували понад сто років тому на замовлення директора львівського міського театру Людвіка Геллера (тепер театр імені Марії Заньковецької). Будівля отримала таку назву через зображення сонця, виконане в різьбі по дереву та ліпнині, та вважається однією з наймальовничіших історичних садиб Львова.