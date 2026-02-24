Реставрація у гарнізонному храмі триває вже 14 років

Національний інститут польської культурної спадщини за кордоном Polonika у 2026 році профінансує 41 проєкт в Україні на загальну суму 8,7 млн злотих (майже 105 млн грн). Про це повідомила директорка Інститут Катажина Соколовська на зустрічі у Генконсульстві Польщі у Львові 23 лютого. Там детальніше розповіли, які саме обʼєкти відновлять у Львові та області.

Директорка Інституту Катажина Соколовська наголосила, що праця для порятунку спільної культурної спадщини є ще одним виявом солідарності і допомоги Польщі Україні.

У 2026 році у Львові продовжать більшість реставраційних проєктів, які розпочали у минулі роки. З нових обʼєктів буде камʼяниця Убальдіні або Вільчківська (пл. Ринок, 3). Там запланований перший етап консерваційних робіт камʼяного барокового декору фасаду з атлантами, які тримають балкон. Цей будинок оздобив скульптор Францішек Олендзький.

Камʼяниця Убальдіні (фото Ганни Крюкової)

Серед інших головних реставраційних об’єктів такі:

У церкві Архангела Михаїла (вул. Винниченка, 22) розпочнуть консерваційні роботи у купольній частині. Дослідження виявили у храмі перемальовану ілюзіоністичну поліхромію.

Гарнізонний храм. У ньому зараз відновлюють вівтарну частину. Фахівці виявили перемалювання деяких фресок у XIX ст. Тому їх відшарують і перенесуть на інші поверхні. Ці роботи продовжать у 2026 році.

Реставрація у гарнізонному храмі (фото Artem Renovo)

У Латинському катедральному соборі законсервують деревʼяні лави для каноніків у вівтарній частині. А у вірменському – відреставрують декоративний орнамент і розписи під куполом.

Вілла «Сонечко» (Мельника, 3) – там продовжать ремонт даху, зруйнованого російським ракетним обстрілом.

У Підгорецькому замку відреставрують один із камʼяних порталів всередині палацу. Також там продовжать протиаварійні роботи на бастіоні. У 2025 році підсилили конструкцію північно-східної стіни бастіону, яка обвалилася. Цього року там облицюють стіни оригінальними блоками. В Олеському замку продовжать реставрацію вʼїзної вежі.

Портали Підгорецького замку (фото Ганни Петренко)

На будівлі Державного історичного архіву у Львові, що є колишнім бернардинським монастирем, відновлять барельєф з архангелом Гавриїлом XVII ст. Також в будівлі продовжать протиаварійні роботи.

Реставрацію фасаду Львівського історичного музею, що працює в колишній в королівській камʼяниці на площі Ринок, 6, мають завершити. На аттику встановлять копії скульптур лицарів і короля, а оригінали перенесуть в музей. У Музеї історії релігії продовжать реставрацію знайдених розписів.

На Личаківському цвинтарі відновлять каплицю Лодинських і Моровських, а також окремі надгробки авторства відомих авторів.

У Трускавці відреставрують деревʼяний павільйон над джерелом Юзя.

Павільйон над джерелом Юзя у Трускавці (фото Сергія Сташка)

Директорка Інституту Polonika Катажина Соколовська наголосила, що відновлення інфраструктури відпочинку важливе для реабілітації українців, які живуть в умовах війни. Так само важливим місцем є гарнізонний храм, де відспівують Героїв.

«Це не лише цінна пам’ятка, а ще й місце прощання із загиблими воїнами. Тому цей храм має виглядати належним чином. Відновлення святині для нас є виявом солідарності, це питання гідності», – наголосила директорка.