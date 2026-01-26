Польське міністерство виділило на протиаварійні роботи

У 2026 році в Олеському замку відреставрують другий поверх надбрамної вежі. Фінансування на термінові реставраційні роботи виділить міністерство культури і національної спадщини Польщі, інформує Інститут Polonika.

Роботи передбачають, зокрема, консервацію камʼяних вікон, тиньку та дашку над ними, а також передньої частини камʼяної опори вʼїзної брами.

«Це дозволить захистити браму від подальшої руйнації, відновити її естетичні та історичні цінності та зберегти цю унікальну памʼятку для майбутніх поколінь. Замок потребує термінових рятувальних заходів, оскільки прогресуюча деградація тиньку та камʼяних елементів загрожує збереженню памʼятки», – наголосили в Інституті Polonika.

Реставратори зміцнять контрфорс надбрамної вежі (фото Інституту Polonika)

Ця реставрація продовжить роботи, розпочаті у 2025 році, під час яких законсервували маньєристичний картуш над вхідною брамою.

Над реставрацією працюють польські та українські фахівці. Бенефіціаром проєкту є Фонд «Фундаменти культури». Фінансування становить близько 180 тис. злотих (майже 2,2 млн грн за курсом НБУ).