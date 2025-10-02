Під розписами XIX ст збереглися авторські фрески Екштайна, на століття старіші

Реставратори живопису святилища гарнізонного храму у Львові під верхнім шаром розписів виявили давніші фрески. Обидва розписи непогано збереглися. Фахівцям вдалося розділити і зберегти обидва шари живопису – оригінальні розписи Екштайна XVIII ст. і на століття пізніші. Про це розповіла реставраторка Леся Гануляк, яка займається роботами.

Процес розшарування настінного живопису

«Під час зняття перемалювань, виконаних по формі в 30-х рр. ХХ ст. на бічних стінах святилища в полях медальйонів, стало зрозуміло, що сюжети намальовані поверх авторського фрескового живопису, під час реставрації фресок в 1879 р. На відміну від всіх пізньочасових перемалювань в храмі вони відрізнялись зміною композиції та високим рівнем виконання», – розповіли реставратори.

На північній і південній стінах виявили олійні перемалювання медальйонів із зображенням мучеників-єзуїтів, які датуються 1879 роком.

Новіший розпис медальйону XIX ст.

Олійне перемалювання медальйона з зображенням мучеників єзуїтів на південній стіні, виконане під час реставраційних робіт у 1879р.

Фахівці провели ґрунтовні дослідження і вирішили зберегти обидва шари живопису. Після тижнів складної та кропіткої роботи їм вдалося відкрити медальйони, написані Себастіаном Екштайном у XVIII ст. в техніці мокрої фрески.

Розписи авторства Себастіана Екштайна XVIII ст.

Розписи авторства Себастіана Екштайна XVIII ст.

Водночас вони зберегли живопис, виконаний у 1879 році, та перенесли його на нову основу. Після завершення реставрації ці трансфери будуть експонувати у святилищі храму.

Трансфер розпису 1879 року, який експонуватимуть окремо

Нагадаємо, зараз у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла на вул. Театральній у Львові триває реставрація головного вівтаря і святилища. Раніше спільна українсько-польська команда фахівців відновила розписи склепіння храму та бічні вівтарі. Цей храм будували як костел єзуїтів у 1630 році, він був першим в Україні бароковим храмом. Останні збережені у ньому розписи виконали у XVIII ст. Франц і Себастьян Екштайни.