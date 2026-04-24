У березні частині пільговиків деактивували «ЛеоКарт»

Із понеділка, 27 квітня, у Львові розпочнуть активацію транспортних карток «ЛеоКарт» для частини пільговиків, які проживають у інших громадах. Йдеться про людей з інвалідністю І та ІІ груп, дітей з інвалідністю, а також дітей із багатодітних сімей. Про це йшлось під час засідання виконкому.

Заступник міського голови Любомир Зубач розповів, що було проведено кілька зустрічей з головами громад Львівської агломерації, де обговорювали вимушені заходи через кризову ситуацію на ринку палива.

«Ми мали низку зустрічей із громадами Агломерації. Спільна позиція полягає в тому, що найбільш критичним категоріям ми відновлюємо можливість безоплатного проїзду вже з понеділка. Щодо інших пільговиків, зокрема пенсіонерів та людей з інвалідністю ІІІ групи, ми домовилися про подальше напрацювання рішення», – зазначив Любомир Зубач.

Зараз напрацьовують варіанти компенсації вартості проїзду пільговим категоріям з інших громад. Один із варіантів передбачає, що Львів компенсуватиме вартість проїзду пенсіонерам, які офіційно працюють у місті.

За словами першого заступника міського голови Андрія Москаленка, з понеділка, 27 квітня, розпочнеться процедура активації карток для чутливих пільгових категорій. Йдеться про людей з інвалідністю І та ІІ груп, дітей з інвалідністю, а також дітей із багатодітних сімей. Проте мешканців попереджають: технічне розблокування карток у системі займе певний час.

«Сьогоднішнім рішенням ми запускаємо процедуру, яка знімає багато питань. Дякуємо громадам за спільну роботу. Важливо, що вдалося знайти порозуміння», – підсумував перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Нагадаємо, що через різке здорожчання пального перевізники вимагають підвищення тарифів на проїзд, натомість міська рада Львова тимчасово скасувала пільговий проїзд мешканцям прилеглих до Львова громад, вимагаючи компенсувати витрати на перевезення пільговиків, які там проживають.

Із 16 березня «Львівавтодор» розпочав процедуру деактивації карток пільговиків з інших громад на проїзд у громадському транспорті Львова.