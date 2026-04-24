Село Скелівка Хирівської громади на Самбірщині до 1945 року називалося Фельштин і належало родині Гербуртів. Тій самій, що поруч у Добромилі звели оборонний замок. У Скелівці замок теж був, але нині це сива історія, причому маловідома. Розповідаємо, що там можна оглянути.

Як відомо з історичної довідки, Гербурти походили з Моравії, нове поселення на Галичині назвали на честь свого рідного Фельштайна. До слова, Гербурти заснували не один Фельштин. Про існування фортеці на Старосамбірщині історики знають з позначки на карті XVII ст. військового інженера Гійома де Боплана.

Фельштин був містом. У центрі на прямокутній площі збереглося кілька старих кам’яниць типово міської забудови. Колись там стояла ратуша. Символіка містечка повторює герб Гербуртів – яблуко, проколене мечами. Але якщо там традиційно три срібні списи (як і на гербі Добромиля), то на гербі Фельштина – два. Найдавніший його зразок відомий з печатки містечкової ратуші, датованої 1553–1565 роками.

З часів Середньовіччя у Скелівці зберігся готичний костел. Як припускають дослідники, його дзвіниця, що схожа на вежу-донжон, могла залишитися саме від оборонного замку. Сакральна будівля входила до міського фортифікаційного комплексу. Додатково місцевість оберігали земляні вали та рови, болота і річка Стрв’яж, зазначає Орест Мацюк в книжці «Замки і фортеці західної України».

Костел св. Мартина почали будували після 1498 року, коли татари спалили попередній дерев’яний. Він був усипальницею Гербуртів, там були красиві різьблені надгробки, маньєристичні вівтарі. Він пережив велику пожежу, тож у 1904 році його перебудували, надавши неоготичних рис. У Першу світову війну святиню знову зруйнували.

Сучасний інтер’єр церкви (фото ZAXID.NET)

Нині оборонний костел є пам’яткою національного значення і греко-католицькою церквою Кузьми і Дем’яна. Під такою ж назвою у селі є дерев’яна церква 1790 року, яка працювала навіть після Другої світової.

Дерев’яна церква Кузьми і Дем’яна (фото з сайту «Дерев’яні церкви західної України»)

У сільському парку стоїть палац XVII–XVIII століть. Радянська влада влаштувала у ньому туберкульозний диспансер.

Палац у парку (фото Сергія Криниці з Вікіпедії)

Історичні перекази розповідають, що коли Єжи Мнішек домовився з Лжедмитрієм про похід на Москву, вони зібрали військо, яке деякий час у серпні 1604 року перебувало у Фельштині.

Пам'ятник Швейку (фото з Вікіпедії)

А в час Першої світової там мандрував персонаж популярного роману Ярослава Гашека – бравий вояк Швейк. У Скелівці встановлений пам’ятник йому, а село входить до маршруту «Шляхами бравого вояка Швейка».