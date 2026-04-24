Апеляційний суд повернув Анастасії Кузьменко всі шість ембріонів

Апеляційний суд у Дніпрі закрив справу щодо трьох ембріонів, які раніше в Анастасії Кузьменко відсудили батьки померлого чоловіка Олександра. Жінка подала апеляцію, розгляд якої тривав пів року. Про це у пʼятницю, 24 квітня, повідомило «Суспільне».

У пʼятницю, 24 квітня, в Дніпровському апеляційному суді мали відбутися дебати між сторонами конфлікту, але перед засіданням адвокат позивачів заявив, що вони відкликають свій позов. Таке рішення позивачів пояснили «особистими обставинами».

«В апеляційному суді ми не почули від позивачів жодного законного аргументу, лише бруд та спроби моєї дискредитації перед судом та суспільством. Тепер, коли стало зрозуміло, що справу вони програють, позивачі просто відмовляються від позову, намагаючись уникнути відповідальності за свої дії та винесення законного рішення», – цитує «Суспільне» Анастасію Кузьменко.

Суд прийняв відмову від позову батьків Олександра Кузьменка та закрив справу, всі шість ембріонів залишаються у власності відповідачки Анастасії.

Нагадаємо, у вересні 2025 року Центральний районний суд Дніпра зобов’язав Анастасію Кузьменко віддати батькам померлого чоловіка три ембріони – двох дівчаток і одного хлопчика. До початку повномасштабного вторгнення Анастасія та Олександр готувалися стати батьками. Під час лікування безпліддя вони отримали шість ембріонів, які в подальшому планували перенести Анастасії. Однак планам подружжя завадив початок повномасштабного вторгнення, а згодом Олександр помер внаслідок хвороби.

Після смерті чоловіка свекри Анастасії почали вимагати, щоб вона терміново використала ембріони та народила дітей. Однак жінка пояснювала, що через стрес і втрату чоловіка ще не готова до цього. Батьки Олександра звернулися до суду, який задовольнив їхній позов та зобовʼязав Анастасію віддати свекрам три з шести ембріонів, визнавши їх спадщиною. Суд надав літній парі можливість скористатися сурогатним материнством, а дітей зареєструвати як власних.

Як пояснює онлайн-видання «Ґрати», суд першої інстанції ухвалив рішення на користь батьків померлого Олександра, керуючись законом про права на біологічне батьківство військовослужбовців, який передбачає, що людина може визначити в заповіті, що робити з її репродуктивними клітинами після смерті. Відтак суддя Сергій Єдаменко застосував до ембріонів положення про майнові права, але з урахуванням моральних обмежень.