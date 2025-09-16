Олександр та Анастасія Кузьменки планували стати батьками за допомогою репродуктивних технологій

Центральний районний суд Дніпра зобов’язав Анастасію Кузьменко віддати батькам померлого чоловіка три ембріони, завдяки яким вони намагалися стати батьками. Про це у вівторок, 16 вересня, повідомили Центр прав людини ZMINA та журналісти ТСН з зали суду.

Мова йде про Олександра та Анастасії Кузьменків, які планували стати батьками за допомогою репродуктивних технологій. Але чоловік раптово помер, і процедуру не завершили. Після того, як Олександра поховали, його батьки почали вимагати, щоб жінка терміново народжувала. Однак Анастасія не була готова до цього відразу.

«Я п’ю заспокійливе, снодійне – я не можу спати. Про яких дітей ідеться? Потім пішло про те, що, якщо ти не можеш, запросімо сурогатну матір, хай вона народить цих дітей. Я їм сказала, що рік після смерті я не готова про це говорити», – розповіла вона.

Батьки чоловіка вирішили подати до суду, щоб забрати ембріони, слухання справи тривало два роки. Адвокати батьків заявляли, що ембріони є частиною спадщини їхнього сина. А оскільки Анастасія відмовилася від спадщини, то й ембріони не мають їй належати. Однак захист заявляв, що ембріони не можуть переходити у спадок, адже це не речі. Адвокатка Людмила Кириленко наголошувала, що після смерті одного з подружжя всі права на біологічний матеріал переходять до іншого, і право використання є одноособовим.

Проте суддя ухвалив рішення на користь батьків померлого Олександра, згідно з яким їм мають віддати ембріони двох дівчаток і хлопчика. Літня пара може скористатися сурогатним материнством, а дітей зареєструвати як власних.

Анастасія заявила, що збирається подавати апеляцію, а якщо це не допоможе, то жінка подаватиме касацію і готова звертатися до Європейського суду.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт, який передбачає для військовослужбовців можливість безкоштовно вилучати та зберігати свої біоматеріали, щоб у разі поранення на фронті, яке впливає на репродуктивні функції, чоловіки та жінки пізніше змогли мати дітей. В лютому 2024 року парламент підтримав безкоштовне збереження біоматеріалів у загиблих військовослужбовців у кріобанках.