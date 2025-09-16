Суд Дніпра зобов’язав жінку віддати три ембріони батькам її померлого чоловіка
Слухання у справі тривали два роки
Центральний районний суд Дніпра зобов’язав Анастасію Кузьменко віддати батькам померлого чоловіка три ембріони, завдяки яким вони намагалися стати батьками. Про це у вівторок, 16 вересня, повідомили Центр прав людини ZMINA та журналісти ТСН з зали суду.
Мова йде про Олександра та Анастасії Кузьменків, які планували стати батьками за допомогою репродуктивних технологій. Але чоловік раптово помер, і процедуру не завершили. Після того, як Олександра поховали, його батьки почали вимагати, щоб жінка терміново народжувала. Однак Анастасія не була готова до цього відразу.
«Я п’ю заспокійливе, снодійне – я не можу спати. Про яких дітей ідеться? Потім пішло про те, що, якщо ти не можеш, запросімо сурогатну матір, хай вона народить цих дітей. Я їм сказала, що рік після смерті я не готова про це говорити», – розповіла вона.
Батьки чоловіка вирішили подати до суду, щоб забрати ембріони, слухання справи тривало два роки. Адвокати батьків заявляли, що ембріони є частиною спадщини їхнього сина. А оскільки Анастасія відмовилася від спадщини, то й ембріони не мають їй належати. Однак захист заявляв, що ембріони не можуть переходити у спадок, адже це не речі. Адвокатка Людмила Кириленко наголошувала, що після смерті одного з подружжя всі права на біологічний матеріал переходять до іншого, і право використання є одноособовим.
Проте суддя ухвалив рішення на користь батьків померлого Олександра, згідно з яким їм мають віддати ембріони двох дівчаток і хлопчика. Літня пара може скористатися сурогатним материнством, а дітей зареєструвати як власних.
Анастасія заявила, що збирається подавати апеляцію, а якщо це не допоможе, то жінка подаватиме касацію і готова звертатися до Європейського суду.
Нагадаємо, у листопаді 2023 року Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт, який передбачає для військовослужбовців можливість безкоштовно вилучати та зберігати свої біоматеріали, щоб у разі поранення на фронті, яке впливає на репродуктивні функції, чоловіки та жінки пізніше змогли мати дітей. В лютому 2024 року парламент підтримав безкоштовне збереження біоматеріалів у загиблих військовослужбовців у кріобанках.