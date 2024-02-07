Біоматеріали зберігатимуть безкоштовно протягом трьох років

Верховна Рада виправила норму закону щодо військовослужбовців в частині забезпечення їх права на біологічне батьківство. Це означає, що біоматеріали військових зберігатимуть у кріобанках безкоштовно та використовуватимуть їх для запліднення. За законопроект № 10448 проголосували 264 депутати. Про це у середу, 7 лютого, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідно до закону, у разі загибелі військовослужбовця чи військовослужбовиці їх біоматеріали безоплатно зберігатимуть у кріобанках протягом трьох років. Потім зберігання може оплачувати приватна особа.

У разі використання для зачаття дитини репродуктивних клітин, дитина вважатиметься сином чи донькою загиблого (загиблої). Людина, репродуктивні клітини якої зберігаються, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті.

Також волевиявлення людини, вчинене та посвідчене нотаріально, до введення в дію Закону щодо власних репродуктивних клітин, є підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням цих репродуктивних клітин.

Нагадаємо, у січні 2024 року адвокатка Олена Бабич опублікувала пост у Facebook, у якому вказала на те, що згідно з законом, у разі смерті людини, чиї біоматеріали зберігаються у кріобанку, мають бути утилізовані. Це викликало обурення у суспільстві. Пізніше голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький запевнив, що біоматеріали утилізувати не будуть, а неточності у законі виправлять.