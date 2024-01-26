У МОЗ спростували інформацію про утилізацію біоматеріалів загиблих військових

Кріобанки не будуть утилізувати заморожений біоматеріал загиблих військових. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, наразі ведеться відповідна робота, щоб на законодавчому рівні забезпечити збереження зразків.

«Держава зацікавлена у продовженні роду усіма українцями. Медицина може і має допомагати. Цього року в Україні було запроваджене державне фінансування допоміжних репродуктивних технологій. В березні набере чинності прийнятий парламентом закон, який дозволяє родинам військових безоплатно зберегти репродуктивні клітини та використати їх для продовження роду наших захисників.Те що в цьому законі не передбачено такої ж можливості для тих, хто загинув – законодавча колізія, яку буде усунено у найкоротші терміни», – йдеться у повідомленні МОЗ.

Раніше адвокатка Олена Бабич опублікувала пост у Facebook, у якому розповіла, що до неї звернулась вдова військового, чоловік якої перед загибеллю кріоконсервував сперму.

«Оформили всі необхідні документи – договір, довіреність на дружину, заяву щодо використання сперми для народження такої бажаної спільної дитини. Чоловік загинув», – йдеться у повідомленні.

Олена Бабич звернула увагу, що ухвалений закон передбачає утилізацію зразків загиблих військовослужбовців.

«Нещодавно наші законодавці так сильно переймались за фінансову складову кріоконсервації біологічного матеріалу військовослужбовців, що прийняли закон, яким… заборонили використовувати сперму військового після його загибелі. З березня клініки будуть зобовʼязані її утилізовувати», – написала Олена Бабич.

У тексті закону дійсно зазначено, що у разі загибелі військового (військової) біоматеріал будуть утилізувати. Він має вступити у дію 23 березня 2024 року.

«У разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їх зберігання припиняється з подальшою утилізацією», – сказано у тексті закону.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький також запевнив, що біоматеріали утилізувати не будуть. Він пояснив, що жодних правових підстав для утилізації немає, а Верховна Рада, до вступу законопроекту у дію, внесе зміни які враховуватимуть інтереси сімей загиблих воїнів.

«Задля розв’язання цієї колізії до 23 березня 2024 року (дата вступу законопроекту у дію) Верховна Рада ухвалить зміни до Цивільного кодексу, які враховуватимуть інтереси сімей загиблих воїнів. Верховна Рада забезпечить захист інтересів захисників та їхніх родин. Ми забезпечимо прийняття всіх необхідних законодавчих норм, щоб памʼять про загиблих Героїв жила не лише в назвах вулиць і памʼятних табличках, а й в їхніх дітях», – написав Михайло Радуцький.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Верховна Рада підтримала в цілому законопроект, який передбачає для військовослужбовців можливість безкоштовно вилучати та зберігати свої біоматеріали, щоб у разі поранення на фронті, яке впливає на репродуктивні функції, чоловіки та жінки пізніше змогли мати дітей.