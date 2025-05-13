Міністерство оборони України спільно з командуванням Сил логістики ЗСУ провело автоматизацію процесу обліку та зберігання відібраного біологічного матеріалу військовослужбовців. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони у вівторок, 13 травня.

За даними Міноборони, система зі збереження та обліку біоматеріалів розпочала працювати у квітні 2025 року. До кінця цього ж року в системі очікується накопичити 225 тис. біологічних зразків.

Зокрема, Міноборони здійснило автоматизацію обліку тест-систем для відбору біоматеріалу, а також обліку відібраного біоматеріалу військових ЗСУ.

У пресслужбі міністерства пояснили, що біоматеріал військових, а саме епітелій зі слизової оборонки рота, будуть збирати у військовій частині, в якій вони зареєстровані, та передаватимуть на зберігання до Центру обліку геномної інформації (ЦОГІ). Там вже розгорнули систему SAP, призначену для автоматизації процесів обліку та контролю термінів зберігання.

«У разі пошуку зниклих безвісти військовослужбовців ЗС України або необхідності ідентифікації загиблого, уповноважені особи можуть звернутися до ЦОГІ для отримання відібраного біологічного матеріалу військовослужбовця ЗС України», – повідомили у пресслужбі Міноборони.

Автоматизація покликана полегшити та прискорити розслідування щодо загиблих та зниклих безвісти бійців ЗСУ.

Нагадаємо, в лютому 2024 року український парламент підтримав безкоштовне збереження біоматеріалів у загиблих військовослужбовців у кріобанках. Біологічні матеріали зберігатимуть протягом трьох років із дати смерті у кріобанках, і їх можна буде використати для запліднення.