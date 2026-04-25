Чоловік проходить повз місце стрілянини в Києві 18 квітня

18 квітня у Голосіївському районі Києва колишній військовий Дмитро Васильченков відкрив стрілянину по перехожих. Унаслідок теракту загинули семеро людей, а самого нападника ліквідували спецпризначенці. Нині в лікарні перебувають семеро потерпілих. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко в суботу, 25 квітня.

За даними слідства, 57-річний уродженець Москви був військовим пенсіонером. У 1992–2005 роках він служив у Збройних силах України на посадах, пов’язаних з обслуговуванням автомобільної техніки, та вийшов у відставку у званні майора. Після початку російської агресії переїхав з Бахмута до Києва.

Чоловік раніше мав проблеми із законом, але володів двома зареєстрованими карабінами та травматичним пістолетом. Дозвіл на останній отримав на підставі посвідчення журналіста, виданого однією з громадських організацій. Наразі Служба безпеки України перевіряє обставини видачі цих документів.

Правоохоронці виявили, що стрілець систематично готувався до вчинення масового розстрілу. На виявлених в його телефоні відео видно, як Васильченков удома відпрацьовував навички швидкого приведення зброї в бойову готовність та прицільної стрільби.



«Свої дії він супроводжував агресивними монологами: називав людей “свинями”, яких “буде мочити”, використовував мову ворожнечі щодо українців, вигукував нацистські вітання та закликав до насильства на ідеологічному ґрунті», – зазначив генпрокурор.

За інформацією слідства, особливу неприязнь київський стрілець мав до свого сусіда, який став першою жертвою нападу.

Поштовхом до трагедії стала чергова суперечка через домофон, який вбивця відремонтував особисто, однак після цього деякі мешканці не могли потрапити до будинку.

Під час сварки нападник спочатку застосував травматичну зброю, а згодом повернувся до квартири, взяв вогнепальну зброю, підпалив житло та продовжив стрілянину на вулиці.

Біля будинку стрілок убив сусіда та таксиста. Також він поранив сина сусіда, його дружину, її рідну сестру та двірника, який прикривав собою дитину. Згодом сестра й двірник померли від отриманих поранень.

Свої дії зловмисник фіксував на аудіо. Після перших вбивств чоловік, рухаючись до супермаркету, продовжував вести вогонь і застрелив ще двох людей. При цьому він вибірково попереджав окремих перехожих, щоб ті тікали, «бо зараз буде стрілянина».

У магазині нападник ходив між рядами, погрожував людям зброєю та застрелив працівника. Крім цього, поранень у магазині зазнали ще п’ятеро людей.

Забарикадувавшись із заручниками, він звернувся до працівниці пункту обміну валют із вимогою негайно вийти з каси та покликати представника для переговорів. Чоловік погрожував прострелити двері й убити жінку у разі відмови. Гроші його не цікавили, кричав: «вийдіть із каси, я не буду ваші долари брати».



Усі свої дії стрілець виправдовував «самозахистом» від нібито групового нападу чотирьох людей біля під’їзду, стверджуючи, що на нього «наїхав молодняк разом із бабами». Апелював до свого військового досвіду та звання майора, заявляючи, що «не міг більше терпіти». При цьому демонстрував крайній цинізм, коментуючи вбивство сусіда: «Він уже труп, у нього мізки лежать».

Під час штурму магазину спецппризначенці ліквідували нападника.