Перший сезон «Гри престолів» вийшов у 2011 році

До 15-ї річниці з дня виходу першої серії серіалу «Гра престолів» телеканал HBO опублікував небачені раніше архівні кадри зі зйомок восьмого сезону, які серед іншого демонструють прощання акторів із ролями.

Серіал виходив упродовж 2011-2016 років. Сюжет заснований на фентезійній сазі Джорджа Мартіна «Пісня льоду й полум’я». Кожен сезон – це окрема книга з серії. Події відбуваються на континенті Вестерос вигаданого світу, де пори року тривають дуже довго. З наближенням зими Вестерос роздирають політичні інтриги та громадянська війна.

Фінальні моменти, зняті акторським складом для восьмого сезону, опублікували на ютуб-каналі HBO. Глядачі можуть відчути залаштунки фінальних сцен Емілії Кларк, Пітера Дінклейджа та інших зірок у їхні останні дні на знімальному майданчику.

Додамо, що кінокомпанія Warner Bros. працює над фільмом «Гра престолів», сценарій до якого пише шоуранер «Карткового будиночка» та «Андора» Бо Віллімон. Крім оригінального серіалу «Гра престолів», вийшли два спінофи – «Дім дракона» та «Лицар сімох королівств».