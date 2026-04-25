Активістів залучали до так званих акцій ненасильницького спротиву

Британська комунікаційна компанія IN2, яка підтримувала українські рухи опору на окупованих територіях, могла нехтувати безпекою активістів заради збереження західного фінансування. Про це йдеться у розслідуванні Kyiv Independent, яке було опубліковане у п'ятницю, 24 квітня.

Журналісти видання впродовж кількох місяців вивчали діяльність ініціатив «Жовта стрічка» та «Зла Мавка» на тимчасово окупованих територіях. За їхніми даними, активістів залучали до так званих акцій ненасильницького спротиву, які насправді могли становити серйозну небезпеку. Серед завдань були публічне використання української символіки, фотографування проукраїнських знаків та навіть спалення російських прапорів.

Окрему критику викликала система вербування учасників через телеграм-бот без належного рівня захисту даних. Як зазначається у матеріалі, це могло дозволяти російським спецслужбам відстежувати активістів. Журналісти наводять приклад Сєвіли Велієвої, яку у 2024 році затримали в окупованому Мелітополі після того, як російські силовики встановили її місцеперебування через геолокацію фотографій у соцмережах.

Також журналісти ознайомилися з документами українських військових, де згадуються випадки викрадень, ув’язнень, зґвалтувань і вбивств активістів руху опору у 2023–2025 роках. В одному з випадків зникла 24-річна учасниця ініціативи «Зла Мавка», її тіло знайшли лише через два місяці.

Розслідувачі стверджують, що IN2 отримувала фінансування від урядів Великої Британії та Канади, однак керівництво проєкту нібито ігнорувало попередження про критичні проблеми з безпекою. У компанії заперечили звинувачення. Аналітикиня Ганна Шелест заявила, що частину інструкцій могли неправильно трактувати, а сама компанія припинила співпрацю з «Жовтою стрічкою» після появи проблем із безпекою.

Втім, джерела Kyiv Independent стверджують, що для представників компанії головним було збереження фінансування. Після завершення канадської підтримки у 2024 році IN2 нібито звернулася до британської сторони по нові гроші. За даними розслідування, деякі керівники проєкту отримували значні виплати, зокрема, керівнику програми платили понад 600 фунтів стерлінгів на день, а окремі директори мережі – до 800 фунтів щодня.

Через питання безпеки та ефективності використання коштів у Міністерстві закордонних справ Великої Британії розпочали внутрішню перевірку. Окреме розслідування також проводять у Силах спеціальних операцій ЗСУ, які координують рух опору на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET поспілкувався з учасницями жіночого партизанського руху «Зла Мавка» та розповів, як українські жінки чинять опір на окупованих територіях.