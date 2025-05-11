Пані посол Канади в Україні зробила тату з символікою українського жіночого руху опору

Пані посол Канади в Україні Наталка Цмоць зробила татуювання з логотипом жіночого партизанського руху «Зла Мавка». Про це вона розповіла у своєму акаунті в Instagram та опублікувала світлину.

Дипломатка зробила татуювання з логотипом українського жіночого руху опору на зап’ясті. За її словами, таким чином вона висловлює підтримку українським жінкам в окупації.

«На знак солідарності з жіночим опором на тимчасово окупованих територіях України», – написала Наталка Цмоць.

Рух «Зла Мавка» відреагував на фотографію Наталки Цмоць з тату: «Просто уявіть!!!!! Не слухайте нікого! Ваші дії дуже важливі й ось так сильні жінки цього світу вас підтримують і вірять в вас. Люблю кожну й обіймаю».

Зауважимо, що Наталка Цмоць має українське коріння. Дід дипломатки Костянтин Цмоць був членом Організації українських націоналістів (ОУН). Після загибелі Костянтина в 1944 році, його дружина Марія, яка також була членом ОУН, з сином Модестом емігрували до Канади, де долучилися до української діаспори. Наталка Цмоць володіє українською мовою.

Кар’єра Наталки Цмоць протягом 30 років також пов’язана з Україною. У 1990-х роках вона впроваджувала канадські проєкти технічної допомоги в Україні. У 2011-2013 роках Наталка Цмоць обіймала посаду радниці з технічного співробітництва у посольстві Канади в Україні, де працювала над програмами з питань демократії та прав людини. 24 серпня 2023 року вона обійняла посаду Надзвичайного і повноважного посла Канади в Україні 2023 року. На цій посаді вона замінила Ларису Ґаладза-Кронін.

«Зла Мавка» – жіночий партизанський рух. Його учасниці чинять опір росіянам на тимчасово окупованих територіях України. Рух опору зародився у 2023 році в окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області.

ZAXID.NET публікував інтерв’ю з учасницями руху опору, у якому жінки розповідають про протистояння окупантам.