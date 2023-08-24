Наталка Цмоць є експерткою з питань України й має багатий досвід й розуміння багатосторонньої канадської підтримки

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про призначення Наталки Цмоць послом Канади в Україні. Вона замінила на цій посаді Ларису Галадзу, яка закінчує свій термін в кінці серпня. Про це оголосили у Міністерстві закордонних справ Канади, повідомляє «Укрінформ».

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що призначення Цмоць «відображає відданість Канади цим важливим відносинам».

«Вона є експерткою з питань України й має багатий досвід й розуміння багатосторонньої канадської підтримки, в тому числі впровадження програм із розвитку демократії до незаконної анексії Росією Криму, започаткування операції UNIFIER та моніторингу Канадою виборів в Україні після президентської кампанії 2015 року», – зауважили в МЗС.

Наголошується, що новопризначений посол знає українську мову й «має глибокі зв’язки із українською громадою в Україні та Канаді», вона «забезпечуватиме подальшу спроможність Канади підтримувати Україну як у цей складний час, так і у довгостроковій перспективі».

До цього Наталка Цмоць обіймала посаду директора відділу науки й парламентської мережі в Міністерстві державної служби Канади, куди перейшла з Міністерства у справах корінних народів. За свою кар’єру вона також працювала у міністерствах оборони та охорони здоров’я, а у 2011-2013 рр. була радником із питань технічної співпраці в посольстві Канади в Україні.