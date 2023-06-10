Зеленський та Трюдо провели двосторонню зустріч 10 червня

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що країна передає новий пакет військової допомоги для України на 500 млн доларів. Про це він повідомив у суботу, 10 червня, під час прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським, повідомило «Суспільне».

Джастін Трюдо повідомив, що кошти будуть спрямовані на фінансування військової допомоги, зокрема на передачу снарядів для України. Крім того, Канада долучиться до навчання українських пілотів на літаках F-16.

«Ми в Канаді станемо частиною інтернаціональних тренувань, щоб провести тренування в програмі користування літаками. Також долучимося до ініціативи навчань з управління танками "Леопард"», – повідомив Джастін Трюдо.

За його словами, Канада передасть 287 додаткових ракет та 10 тис. 155-мм снарядів. Крім того, країна посилить санкційний тиск на Росії. Зокрема йдеться про передачу підсанкційного російського літака Ан-124, затриманого 2022 року в Канаді.