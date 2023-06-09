Американські ЗРК HAWK

У п’ятницю, 9 червня, Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги у сфері безпеки для України загальною вартістю 2,1 млрд доларів. Він включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпасів, йдеться на сайті Пентагону.

«Цей пакет USAI ілюструє постійну відданість як критично важливим короткостроковим можливостям України, так і довгостроковій здатності Збройних Сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в довгостроковій перспективі», – йдеться у повідомленні.

До нового пакету увійдуть:

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

ЗРК і ракети HAWK;

артилерійські снаряди калібру 105 мм і 203 мм;

безпілотні авіаційні системи Puma;

боєприпаси ракетної системи з лазерним наведенням;

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки», – наголосили в Пентагоні.