Закупівля ППО для України відбуватиметься в Йорданії

Сполучені Штати Америки закуплять для допомоги Україні системи протиповітряної оборони німецького виробництва Gepard. Скільки саме установок придбають, не уточнюється, проте США ухвалили контракт на 118 млн доларів, йдеться в документі міністерства оборони США від середи, 31 травня.

За даними контракту, закупівлями буде займатися компанія Global Military Products. Постачатися системи будуть з Йорданії.

«Global Military Products із Тампи (Флорида) уклала контракт із фіксованою ціною $118 375 400 на придбання і постачання 35-мм систем ППО Gepard. Роботи виконуватимуть в Аммані, Йорданія, з імовірною датою завершення 30 травня 2024 року», – йдеться в документі.

У документі уточнюється, що закупівля ППО Gepard передбачена в межах ініціативи сприяння безпеки в Україні. Скільки саме систем придбають за ці гроші, в Пентагоні не уточнили.

Нагадаємо, 31 травня США оголосили про надання пакета допомоги Україні, до якого увійдуть ЗРК Avenger HIMARS, та ракети для Patriot. Вартість боєприпасів та військового знаряддя становить 300 млн доларів. Це вже 39 пакет допомоги, згідно з яким США передають Україні військову техніку зі сховищ Міністерства оборони