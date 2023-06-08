F/A-18 – американський палубний винищувач-бомбардувальник

На Заході обговорюють можливість передачі Україні десятків винищувачів-бомбардувальників F/A-18, разом із літаками F-16, постачання яких вже погоджене. Про це повідомило видання Politico.

За даними видання, українська делегація ставила питання щодо постачання F/A-18 на закритих засіданнях під час Діалогу Шангрі-Ла в Сінгапурі минулого тижня.

Зазначається, що Україна може отримати «десятки старих, але справних F/A-18», які незабаром будуть доступні для експорту. Це пов'язно з тим, що Австралія, Канада, Швейцарія і Фінляндія переходять з F/A-18 на F-35. Водночас, за даними Politico, до реалізації цього плану ще далеко, однак «розмови про зброю мають звичку перетворюватися на поставки».

F/A-18 – американський палубний винищувач-бомбардувальник, розроблений в 1970-х роках. На сьогодні є основним бойовим літаком ВМС США. Перебуває також на озброєнні низки країн Європи та Азії.

Технічні характеристики F/A-18:

екіпаж: 1 пілот (модифікація C) або 2 (модифікація D – пілот та офіцер систем озброєнь);

довжина: 17,1 м;

розмах крила: 12,3 м;

максимальна злітна маса: 23 541 кг

Льотні характеристики F/A-18:

максимальна швидкість: 1915 км/год (1,8 Маха) на висоті 12000 м

крейсерська швидкість: 1060 км/год

дальність: 2017 км

бойовий радіус: 760 км (повітряно-повітряна місія)

Деяке з доступного озброєння F/A-18:

20 мм 6-ствольна поворотна гармата M61A1 Вулкан;

некеровані ракети 70 мм Hydra і 127 мм Zuni

ракети повітря-повітря AIM-9 Sidewinder

ракети повітря-земля AGM-65 Maverick, AGM-84H/K Standoff, AGM-88 HARM протирадарна ракета, крилата ракета Taurus, протикорабельна ракета AGM-84.

На вимогу командування ВМС США при проєктуванні F/A-18 велика увага приділялася виживанню та надійності. Невеликі габарити цього літака, бездимні двигуни, мала величина ефективної площі розсіювання (ЕПР), слабке ІЧ випромінювання, наявність бортових засобів РЕБ — все це ускладнює виявлення та супроводження літака.