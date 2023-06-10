Декларацію про підтримку України лідери країн підписали під час неанонсованого візиту Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент України Володимир Зеленський підписали декларацію щодо підтримки Канадою членства України в НАТО. Про це повідомив у суботу, 10 червня, Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Канада є однією з країн, які найбільш активно підтримують безпекову визначеність України щодо НАТО та ЄС. Згідно з документом, який підписали лідери країн, Канада продовжуватиме підтримку України стільки, скільки це буде необхідно.

«Сьогодні ми зафіксували в нашій спільній декларації з Прем’єр-міністром Джастіном Трюдо канадську підтримку членства України в НАТО. Упевнений, разом зробимо все, щоб саміт Альянсу у Вільнюсі дійсно відповідав вимогам часу та був позитивним для всіх, позитивним для України й для нашої перспективи членства», – повідомив Володимир Зеленський.

У тексті декларації йдеться про те, що Канада підтримує членство України в НАТО, як тільки цього дозволять умови. Обидві країни очікують, що певні рішення будуть озвучені на Саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року. Загалом за вступ України в НАТО вже висловилися 20 країн світу.