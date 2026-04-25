Пов’язана з Кремлем мережа дезінформації поширила фейковий сюжет про те, що в робочому кабінеті президента України Володимира Зеленського висить картина відомого французького художника Поля Сезанна, раніше викрадена в Італії. Про це 25 квітня повідомила радіостанція Deutsche Welle з посиланням на розслідування телеканалів France 24 та Euronews.

Фейковий сюжет почали поширювати в соцмережі «Ікс» ще 21 квітня. На кадрах відео видно банер, схожий на логотип BBC News, із підписом «Викрадену картину Сезанна виявлено у відео Зеленського». На кадрах видно, як за спиною Зеленського висить полотно Сезанна «Натюрморт з вишнями», яке викрали з музею в Італії наприкінці березня.

Кадр з фейкового відео

Акаунти, які поширювали відео, заявляли, що картина могла потрапити до Зеленського від мафії. Лише за кілька годин один із таких дописів зібрав понад 400 тис. переглядів.

Водночас на офіційному сайті BBC такого сюжету немає. Представники британської медіакорпорації повідомили, що відео, про яке йдеться, є фейковим.

Журналісти з’ясували, що для фейкового сюжету пропагандисти використали кадри з відео, оприлюдненого на ютуб-каналі Зеленського 19 січня. В оригінальному відео на стіні у Володимира Зеленського висять роботи українського художника Андрія Чеботару.

Кадр з оригінального відео Володимира Зеленського, датованого 19 січням 2026 року

Сам Зеленський у коментарі телеканалу Euronews назвав неправдивими твердження про те, що в його кабінеті коли-небудь висіла вкрадена картина.

За даними France 24, до поширення фейку може бути причетна мережа дезінформації «Шторм-1516», яку пов’язують із російським ГРУ. У Euronews також зазначають, що відео активно розганяли через мережу прокремлівських ботів «Матрьошка», яка маскує дезінформацію під матеріали авторитетних медіа. «Матрьошку» також пов’язують з владою РФ.