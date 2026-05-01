Володимир Ферцович представлятиме Львівщину у Раді ветеранів при профільному міністерстві

У четвер, 30 квітня, на регіональних зборах ветеранської спільноти визначили представника від Львівської області до Ради ветеранів війни за незалежність України. Ним став 48-річний ветеран та громадський діяч Володимир Ферцович.

Як повідомили у Львівській ОВА, участь у регіональних виборах взяли понад 70 учасників.

Рада ветеранів є постійним консультативно-дорадчим та колегіальним органом, утвореним при Міністерстві у справах ветеранів України. Її діяльність спрямована на сприяння формуванню та реалізації державної політики у сфері підтримки та захисту прав та інтересів ветеранів війни, людей, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, а також членів сімей таких осіб і родин загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Володимир Ферцович у 2022-2024 роках служив у Збройних силах України. За інформацією YouControl, він є головою відокремленого підрозділу ГО «Українська народна самооборона» у Львівській області та керівником Львівської обласної профорганізації Всеукраїнської профспілки учасників бойових дій, військовослужбовців та ветеранів війни.